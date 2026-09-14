Sestriere: il bilancio di un’estate al top

Quella appena conclusasi è stata stagione estiva al top per il Comune di Sestriere con tanti eventi e un’ottima affluenza da parte dei turisti saliti al Colle e nelle frazioni di Borgata, Champlas du Col e Champlas Janvier alla ricerca di una pausa di relax in alta quota per sfuggire all’afa e alle temperature roventi che hanno caratterizzato l’estate. Eventi sportivi, culturali, incontri letterari, animazione, spettacoli e intrattenimento. Il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet, insieme al vicesindaco Emanuela Tedeschi Ruspa e all’Assessore Valentina Di Biasi tracciano un bilancio sull’estate appena conclusa.

“Sicuramente – racconta il sindaco di Gianni Poncet – è stata l’estate migliore dal punto di vista di presenze e di organizzazione eventi sia sportivi che culturali. La nostra amministrazione ha lavorato con una finalità ben precisa predisporre un calendario eventi, manifestazioni e servizi in grado di soddisfare le aspettative dei turisti.

Sicuramente tutto questo è stato anche aiutato dal fatto che le temperature in costante ascesa, dettate dal cambiamento climatico, abbiano spinto molta gente a salire in quota al Sestriere alla ricerca di un po’ di fresco. Come amministrazione ci siamo posti l’obiettivo di cercare sempre di più di creare i presupposti per offrire un’accoglienza sempre migliore ai turisti, proprietari di seconde case e anche ai nostri residenti che vivono qui 12 mesi l’anno. Sotto questo profilo stiamo lavorando sempre più in sinergia con la Sestrieres Spa per quanto riguarda l’apertura estiva degli impianti di risalita ed il Consorzio Turismo Sestriere per tutto quello che viene in termini di promozione ed organizzazione eventi.

E a proposito di organizzazione di eventi un ringraziamento va alla Pro Loco Sestriere più che mai attiva e propositiva a tutto campo. Abbiamo aperto la stagione estiva a fine giugno con i motori con la HAT Adventure Sestriere per chiuderla con la HAT Sanremo-Sestriere su cui tutti insieme lavoreremo per creare opportunità di sviluppo sull’asse mare e monti. Motori protagonisti anche a 4 ruote con la Cesana-Sestriere seguita dal raduno Auto e Moto d’Epoca organizzato dalla Pro Loco Sestriere.

Altrettanto importante per la nostra estate è stata l’offerta sportiva che passa dai vari camp di calcio, atletica, volley, basket e molte altre discipline che hanno negli impianti sportivi comunali, affidati alla gestione del Sestriere Sport Center un importante punto di riferimento per migliaia di appassionati. E poi ancora gli innumerevoli eventi sportivi patrocinati dal Comune di Sestriere come la Gran Fondo ciclistica Sestriere Colle delle Finestre, l’Assietta Legend di mountain bike, la Coppa Italia Down Hill, la Mezza Maratona sui Sentieri dei Campioni e tutte le gare organizzate nel campo a 18 buche dal Circolo Golf Sestrieres.

Cresce sempre più l’attività dello Sci d’erba a Borgata Sestriere con due tracciati per slalom e gigante che hanno accolto anche uno stage di allenamento di un gruppo di atleti della nazionale FISI.

Altrettanto importante e strutturata l’offerta culturale con il Sestriere Sport Awards e il Sestriere Film Festival della Montagna in costante crescita come anche gli appuntamenti legati a mostre e presentazioni letterarie sempre più apprezzate dai nostri visitatori come anche gli appuntamenti enogastronomici con Gusto in Quota Sestriere ed il Gofre in piazza Fraiteve con gli Alpini ANA Gruppo Sestriere: un appuntamento tradizionale che arriva ogni anno la domenica successiva alla tradizionale festa che organizzano ogni anno ad inizio agosto in località Monterotta.

Come detto il nostro obiettivo per l’estate è quello di migliorare sempre più la qualità dell’accoglienza turistica e con il supporto di tutte le componenti ed associazioni che operano sul territorio”.