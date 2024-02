Giovedì 29 febbraio alle ore 20:45 la rassegna prosegue al Salone Polivalente di Bussoleno con un evento organizzato in collaborazione con la locale sezione del CAI e al Banff Film Festival 2023, in cui Marzio Nardi presenterà due cortometraggi da lui ideati insieme ad Achille Mauri, che ne ha curato anche le regie: “RUGA. A Sign in the Valley” (Italia 2022 – 21’) e “CARIE” (Italia 2019 – 26’).

“RUGA. A Sign in the Valley” (Italia 2022 – 21’)

A più di vent’anni dalla fine del conflitto nei Balcani, Mauro Barisone ritorna nei luoghi che l’hanno visto coordinatore di una delle tante spedizioni umanitarie impegnate nella ricostruzione. Grazie a un piccolo gruppo di giovani atleti riscopriamo quei luoghi che furono teatro di scontri, ma anche di riconciliazione. Il documentario è un freddo sguardo su un paese ancora segnato dal disagio, che nella natura intatta e selvaggia vede un importante elemento di rinascita.

“CARIE” (Italia 2019 – 26’)

Un visionario sguardo sulle cave di marmo delle Apuane. La percezione di un luogo, l’idea che ce ne facciamo e quali emozioni suscita in noi sono strettamente legate al tipo di interazione tra le parti. Carie è la scoperta di una dimensione nuova dell’arrampicata, ma allo stesso tempo una scusa per fermarsi a riflettere su cosa significhi mantenere l’equilibrio tra salvaguardia ambientale e sviluppo umano, creando una discussione a più voci sulla questione. Un viaggio nato in un modo e trasformato in corso d’opera, un pezzo alla volta, grazie agli incontri che si sono susseguiti durante la ricerca di linee arrampicabili nelle cave delle Alpi Apuane.

MARZIO NARDI, nato a Torino nel 1968, è campione Italiano d’arrampicata, allenatore, tracciatore internazionale e videomaker. Nel 1997 ha fondato la Bside a Torino, una delle prime grandi strutture italiane per l’arrampicata. È stato uno degli artefici della riscoperta del bouldering e della sua divulgazione alle nuove generazioni di arrampicatori attraverso articoli e organizzazione di eventi

ACHILLE MAURI, nato a Lecco nel 1991, ha sempre praticato sport che gli hanno permesso di viaggiare, vivendo prima in Canada e poi a Torino. Attualmente lavora come videomaker e fotografo freelance realizzando contenuti commerciali e documentaristici.