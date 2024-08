Programma del precampionato

Si avvicina la preparazione della Reale Mutua Basket Torino in vista del campionato di Serie A2 Old Wild West 2024/25. La squadra gialloblù, un gruppo ricco di nuovi protagonisti, si ritroverà per la prima volta a Torino dalla prossima settimana per iniziare gli allenamenti sotto la guida del nuovo coach Matteo Boniciolli.

Il raduno è fissato per lunedì 12 agosto, con i giocatori che effettueranno i test medici prima di ritrovarsi al Pala “Gianni Asti” per la prima seduta di allenamento.

Sempre al Pala “Gianni Asti”, martedì 13 agosto alle ore 16.45 è in programma un incontro con la stampa per parlare della nuova stagione, mentre alle 18.00 si terrà una sessione di allenamento a porte aperte, per dare la possibilità a tifosi e giornalisti di conoscere la squadra e vederla in azione per la prima volta agli ordini di coach Boniciolli.

La squadra gialloblù continuerà ad allenarsi sotto la Mole fino a lunedì 19 agosto, giorno della partenza per il ritiro a Bielmonte, una tappa strategica per poter continuare a lavorare intensamente, all’interno della bellissima cornice montana dell’Oasi Zegna, oltre a consolidare sempre di più la chimica di un gruppo in gran parte nuovo. Tornati da Bielmonte il 23 agosto, la squadra riprenderà gli allenamenti a Torino.

Il 7 settembre, ecco il primo vero e proprio test prestagionale: Basket Torino e la Libertas Livorno, prossima avversaria nel campionato di Serie A2, si ritroveranno per un’amichevole a Santa Margherita Ligure (GE).

Dopo la prima uscita prestagionale contro Livorno, spazio a un doppio appuntamento casalingo al Pala Gianni Asti: l’11 settembre la Reale Mutua ospiterà l’Acqua S. Bernardo Cantù per un test di grande fascino, mentre il 14 settembre arriverà a Torino la formazione svizzera del SAM Basket Massagno. Eventuali informazioni sull’accesso del pubblico alle amichevoli saranno comunicate successivamente.

L’ultima amichevole precampionato è un test di lusso che si terrà il 18 settembre a Genova contro la Vanoli Cremona, formazione di Serie A.

Dopo l’ultima prova contro Cremona, sarà tempo di tornare in palestra e fare gli ultimi aggiustamenti tecnici e tattici in vista del primo impegno ufficiale, con la 1^ giornata di campionato in programma domenica 29 settembre alle 18.00 in casa contro la Tezenis Verona.

Qui sotto il riassunto degli impegni del precampionato di Reale Mutua Basket Torino in vista della stagione 2024/25 (il programma potrebbe subire variazioni):

– Lunedì 12 agosto: test medici presso il Medical Lab e prima seduta di allenamento – Martedì 13 agosto, ore 16.45: incontro con la stampa al Pala “Gianni Asti”.

– Martedì 13 agosto, ore 18.00: allenamento a porte aperte al Pala “Gianni Asti” – Lunedì 19 agosto – venerdì 23 agosto: ritiro a Bielmonte (Oasi Zegna)

– Sabato 7 settembre, ore 17.30: amichevole contro Libertas Livorno a Santa Margherita Ligure (GE)

– Mercoledì 11 settembre, ore 18.00: amichevole contro Acqua S. Bernardo Cantù al Pala “Gianni Asti” (Parco Ruffini, Torino)

– Sabato 14 settembre, ore 18.00: amichevole contro SAM Basket Massagno al Pala “Gianni Asti” (Parco Ruffini, Torino)

– Mercoledì 18 settembre, ore 18.00: amichevole contro Vanoli Cremona a Genova

Ufficio Stampa Basket Torino