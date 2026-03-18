La pianista olandese Denise Lutgens sarà l’acclamata ospite internazionale del prossimo appuntamento di “Contatti Sonori”, la rassegna in programma mercoledì 25 marzo alle ore 21 nel suggestivo Coro di Santa Pelagia, all’interno della Stagione Musicale “I Concerti di Santa Pelagia”.

Autentica enfant prodige, ha intrapreso fin da giovanissima un percorso artistico nel segno della musica classica, distinguendosi per sensibilità interpretativa e maturità espressiva.

È tra i fondatori della Holland International Piano School, realtà nella quale si dedica con passione alla formazione dei giovani talenti europei, accompagnandoli verso importanti concorsi internazionali e prestigiose esperienze concertistiche, tra cui il Festival Classique.

Il concerto è l’occasione per presentare “Midnight Melodies”, il suo ultimo album pubblicato nel 2025, nato proprio dall’esperienza didattica maturata accanto ai suoi allievi e da un dialogo ideale con il linguaggio della New Age e della nuova musica classica.

Un universo sonoro che si richiama, per affinità e ispirazione, a figure quali Ludovico Einaudi, Yann Tiersen e Yiruma.

Infatti, con questo lavoro Denise Lutgens dà forma a una scrittura musicale che guarda con consapevolezza alla sensibilità contemporanea attraverso armonie essenziali e atmosfere raccolte, ma profondamente evocative. Anche i titoli dei brani — It’s Just About Finding Calmness, Midnight Prelude, Dancing in the Moonlight — restituiscono con chiarezza il carattere poetico e contemplativo del progetto, concepito come un itinerario di ascolto notturno, calato in una dimensione profonda e sospesa.

Accanto alle composizioni tratte dal suo più recente lavoro discografico, Denise Lutgens proporrà anche un programma che attraversa alcune delle pagine più affascinanti del repertorio pianistico romantico: Fryderyk Chopin, con Nocturne op. 9 n. 1, Nocturne op. posth. n. 20, Nocturne op. posth. n. 21, Nocturne op. 72 n. 1; Franz Liszt, con Consolation n. 3 e Faribolo Pastour; Mikhail Glinka / Mily Balakirev, con The Skylark.

Inoltre, a rendere ancora più speciale la serata, sarà la formula del “candle concert” che, in armonia con la elegante architettura settecentesca di Santa Pelagia e nella morbida luce delle candele, avvolgerà il pubblico in un’atmosfera fuori dal tempo, conducendolo in un vero e proprio viaggio al centro della notte musicale.

Denise Lutgens

Nata nel 1990 nei Paesi Bassi, all’età di 6 anni ha iniziato a prendere lezioni di pianoforte presso la scuola di musica di Venlo. Quando Denise aveva 9 anni, ha sostenuto con successo l’esame di ammissione al corso preparatorio del Conservatorio “Sweelinck” di Amsterdam.

Per motivi pratici, dal gennaio 2000 si è trasferita al Conservatorio di Tilburg, dove ha studiato con Ton Demmers. Nel 2002 ha frequentato il corso preparatorio con Alla Blatow presso l’Anton Rubinstein Akademie di Düsseldorf.

Ha poi proseguito gli studi con il professor Vladimir Krainev dal 2002 al 2008. Denise ha conseguito il Propedeuse of Music al Royal College of Music e ha completato la sua formazione con Naum Grubert presso il Conservatorio Reale dell’Aia nel 2015.

Denise ha partecipato attivamente a concorsi internazionali, vincendo primi premi, tra gli altri, allo Steinway Concours Nederland, al Rotary Concours, all’Alexander Scriabin Concours di Parigi e al DTKV Wettbewerb. Inoltre, continua tuttora a esibirsi attivamente in concerti e concorsi sia nei Paesi Bassi sia all’estero.

La grande passione di Denise è l’insegnamento e nel 2009 ha avviato una propria attività didattica all’Aia. Inoltre, si impegna attivamente nello sviluppo musicale dei bambini e nella valorizzazione dei talenti, organizzando workshop, summer school, una competizione pianistica internazionale e diversi progetti musicali presso asili e scuole elementari.

Mercoledì 25 marzo 2026 – Ore 21 – Coro di Santa Pelagia, via San Massimo 21 – Torino

(Ingresso libero su prenotazione)