Arriva la 33^ edizione di “Puliamo il Mondo” di Legambiente

La densità dei rifiuti è significativa: quattro oggetti dispersi ogni metro quadrato monitorato. A dominare la classifica dei rifiuti più frequenti sono i mozziconi di sigaretta, con 10.472 pezzi raccolti, pari a 161 ogni 100 metri quadrati. È preoccupante la massiccia presenza di rifiuti in plastica, che rappresenta il 64,3% del totale dei rifiuti monitorati. Lo mette in evidenza la nuova indagine Park Litter di Legambiente, diffusa in occasione della 33^ edizione di “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di volontariato ambientale dell’associazione ambientalista in programma da venerdì 19 a domenica 21 settembre con migliaia di iniziative da Nord a Sud del Paese all’insegna del motto: “Chi lo ama, lo protegge”.

Insieme a scuole, aziende, Comuni e associazioni, Legambiente è in prima linea per contrastare il fenomeno della dispersione ambientale dei rifiuti. Attraverso azioni concrete, quali la pulizia e la riqualificazione di aree verdi pubbliche e di arenili lacustri, marini e fluviali, insieme ad attività di monitoraggio e sensibilizzazione per la cura e la tutela del bene comune, con il fine settimana di “Puliamo il Mondo” l’associazione ambientalista lancia un messaggio chiaro: “Prendersi cura dell’ambiente è un gesto semplice che può generare un grande cambiamento. Ogni azione, anche piccola, ispira altri, rafforza il senso di comunità e diffonde una cultura del rispetto e della responsabilità. Con Puliamo il Mondo mettiamo insieme la conoscenza con l’azione, attraverso la citizen science per monitorare i rifiuti dispersi nell’ambiente e le iniziative di volontariato per raccoglierli. Oggi ciascuno di noi può e deve fare la propria parte per proteggere le aree pubbliche comuni, tutelarle e costruire un futuro sostenibile e di pace, grazie al volontariato”, dichiara il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani.

A incarnare questi valori sarà, in particolare, l’appuntamento di Puliamo il Mondo in programma il 19 settembre a Salerno, uno degli eventi di punta dell’edizione 2025. L’iniziativa unirà il volontariato ambientale a una riflessione sui temi della pace e della giustizia climatica, nell’ambito della Settimana di azione globale per la Pace e la Giustizia Climatica, promossa dalla Rete Italiana Pace e Disarmo. Lungo il litorale della città campana (appuntamento ore 10 presso il Molo Masuccio Salernitano – piazza della Concordia) si svolgerà un’attività congiunta di pulizia delle spiagge e del mare, grazie anche alla presenza di imbarcazioni specializzate nella raccolta dei rifiuti galleggianti. A terra, invece, un gruppo di volontari sarà impegnato nella pulizia della spiaggia presso la foce del fiume Irno. Sempre il 19 settembre, tra gli appuntamenti più significativi in calendario, anche la sessione di plogging nella zona marina di Fossacesia (CH), lungo la Costa dei Trabocchi, che vedrà anche la partecipazione dell’atleta Ivana Di Martino. L’iniziativa si inserisce, infatti, nel progetto “Infinita Bellezza”, promosso dall’associazione Run To Be, che vede la runner impegnata in una straordinaria impresa sportiva: 10 maratone in 10 giorni da Milano a Roma, con l’obiettivo di celebrare la bellezza del territorio e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle grandi sfide ambientali, dalla crisi climatica alla perdita di biodiversità. Il plogging a Fossacesia sarà uno dei momenti simbolici di questo percorso, dove sport e cittadinanza attiva si fondono in un gesto concreto di cura e rispetto per l’ambiente.

Le azioni di volontariato ambientale di “Puliamo il Mondo” sono esempi concreti da condividere e replicare, perché – come evidenziano i dati della nuova indagine Park Litter – c’è ancora molto da fare. Il fenomeno dell’abbandono e della dispersione dei rifiuti è aggravato, infatti, da fattori culturali, sociali e infrastrutturali. In 38 dei 65 transetti (aree campione da 100 metri quadrati) utilizzati per l’indagine, sono state osservate zone di accumulo, soprattutto vicino a panchine e tavoli. I problemi riguardano anche la dotazione di cestini: solo in 28 transetti su 65 sono presenti contenitori con chiusura antivento, e in 27 dei 60 transetti dove i cestini sono presenti, essi risultano predisposti per la raccolta differenziata. C’è un dato su cui Legambiente richiama particolare attenzione, perché direttamente legato all’inquinamento dei nostri mari: in 48 dei 65 transetti monitorati (73,8%) sono stati rilevati canali di scolo e tombini. Queste infrastrutture, spesso parte di sistemi fognari collegati a corsi d’acqua o canali che sfociano in mare, possono diventare vie dirette di trasporto dei rifiuti verso l’ambiente marino, soprattutto in casi di cattiva gestione dei rifiuti urbani.

Se i rifiuti in materiale plastico, compresi i mozziconi di sigaretta, si pongono in cima alla classifica dei rifiuti più rinvenuti, subito dopo, al secondo posto, si collocano i prodotti in carta e cartone: con 2.659 pezzi raccolti, rappresentano l’11% del totale. Seguono 2.204 rifiuti in metallo (9,1%), 1.728 in vetro e ceramica (7,1%) e 1.309 in gomma (4,3%). A chiudere, con il 4%, sono gli scarti in materiale organico, legno trattato, tessili, bioplastica, materiali misti e RAEE. Infine, un focus specifico dell’indagine è dedicato alla Direttiva europea SUP (Single Use Plastics): nonostante la sua entrata in vigore in Italia nel 2022, la maggior parte dei rifiuti raccolti appartiene ancora alle categorie di prodotti da essa regolamentati, rappresentando il 51,1% del totale monitorato.

Sono molte le iniziative organizzate da Legambiente in collaborazione con Comuni, aziende, scuole e associazioni attive nei vari territori, tutte consultabili su https://puliamoilmondo.it, nella sezione “partecipa” in continuo aggiornamento. Tra le tante, alcune in programma venerdì 19 settembre: in Abruzzo, ad Alba Adriatica, studenti e volontari si occuperanno di spiagge e pineta, mentre in Sardegna, a Palau, i ragazzi delle scuole saranno coinvolti nella pulizia degli arenili.

In Puglia doppio appuntamento il 19 e 20 settembre a Castellaneta (TA): venerdì mattina, Legambiente e gli alunni di una scuola locale saranno impegnati nella pulizia della zona marina, tra spiaggia, dune e pineta, con un momento informativo dedicato agli habitat dunali. Sabato, l’attività si sposterà nel centro di Castellaneta, con la pulizia di un’area panoramica molto frequentata da sportivi e camminatori.

Si prosegue sabato 20 settembre: in Toscana, a Prato, la mattinata sarà dedicata alla pulizia dell’area verde cittadina “Parco della Liberazione e della Pace”, in Liguria, a Genova, Legambiente ha organizzato la pulizia di un tratto dell’antico acquedotto storico, con visita guidata tra natura e storia, fino alla Casetta dei Filtri, dove si festeggerà il centenario del partigiano Giordano Bruschi, detto Giotto.

In Piemonte, al lago di Candia (TO), si celebra il trentennale del Parco naturale con una giornata di pulizia e sensibilizzazione. In Lombardia, a Milano, nel quartiere Corvetto, si punta a riqualificare spazi urbani dimenticati, mentre al Parco Sempione, Legambiente ed Erion Care hanno organizzato una sfida a squadre per raccogliere il maggior numero di mozziconi di sigaretta.

In Trentino-Alto Adige, a Trento (TN), è prevista una giornata dedicata alla pulizia di sei parchi cittadini lungo il torrente Fersina.

In Calabria, presso il Villaggio Principe di Petilia Policastro (KR), gli studenti e le studentesse di un liceo locale parteciperanno a un’iniziativa di pulizia dell’area verde, accompagnata da attività di scoperta e valorizzazione degli alberi secolari presenti nell’area.

In Sicilia, a Joppolo Giancaxio (AG), si ripulisce la strada verso il vecchio mulino a vento, simbolo del paesaggio locale e del degrado causato dall’incuria.

In Basilicata, l’associazione ambientalista, in collaborazione con l’amministrazione comunale, affronterà il problema dell’abbandono dei rifiuti nelle zone extraurbane con un’azione di pulizia in un’area periferica di Potenza.

Infine, in Umbria, a Perugia, è in programma un’iniziativa di pulizia di tre aree verdi urbane, con la partecipazione della cittadinanza e degli alunni di una scuola locale, che svolgeranno anche una piccola manutenzione di panchine e staccionate.

Domenica 21 settembre, giornata conclusiva del fine settimana di Puliamo il Mondo, sarà caratterizzata da alcuni eventi in diretta RAI: a Roma, nel Parco di Colle Oppio, è in programma un’azione di pulizia e swap party, mentre in Veneto, a Cologna Veneta (VR), si potrà partecipare alla pulizia lungo il fiume Fratta Gorzone. In Emilia-Romagna, a Ravenna, sono previsti interventi di pulizia e riqualificazione di aree verdi costiere e piste ciclabili, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Nelle Marche, i volontari si occuperanno della splendida spiaggia di Fiorenzuola di Focara (PU), minacciata dall’accumulo di plastica. Anche in Molise, a San Felice del Molise (CB), si interverrà lungo una strada provinciale.

Il progetto “Infinita Bellezza” si unisce a “Puliamo il Mondo” con un contributo che va oltre il valore simbolico: un’azione concreta di sensibilizzazione e coinvolgimento sui grandi temi ambientali. Per dieci giorni, l’atleta e runner Ivana Di Martino sarà protagonista di un’impresa che unisce sport e tutela dell’ambiente, attraversando l’Italia in corsa. Durante il suo viaggio – dal 12 al 21 settembre – sarà attiva una raccolta fondi che permetterà di donare kit gratuiti (guanti, pettorine e sacchi per rifiuti) alle scuole primarie e secondarie, affinché studenti e studentesse possano partecipare in modo attrezzato alle giornate di volontariato ambientale organizzate da Legambiente nell’ambito della sua campagna “Puliamo il Mondo”. Il percorso è raccontato in tempo reale grazie all’app Tribe Running, che offre anche la possibilità di correre al fianco di Ivana nelle varie tappe, rendendo l’iniziativa ancora più partecipata e condivisa. Lungo il tragitto, Legambiente organizzerà momenti di plogging – l’attività che unisce corsa e raccolta dei rifiuti – coinvolgendo cittadini e volontari in un gesto concreto per la cura del territorio.

Le ultime tre tappe di “Infinita Bellezza”: il 19 settembre l’iniziativa farà tappa in Abruzzo, nella splendida cornice della Costa dei Trabocchi, dove si terrà una sessione di plogging nella zona marina di Fossacesia (CH). Il giorno seguente, l’attenzione si sposterà a Napoli, con una giornata interamente dedicata al tema dell’inquinamento marino. L’arrivo è previsto a Roma, domenica 21 settembre, dove Ivana Di Martino correrà lungo il Tevere e all’interno del parco pubblico di Villa Ada, per accendere i riflettori sull’importanza del verde urbano e della qualità dell’aria nelle nostre città. Tutti i dettagli relativi a orari, tappe e attività saranno condivisi sui canali social di Legambiente, della campagna @puliamoilmondo e sull’app Tribe Running.

RAI – Puliamo il Mondo

Dal 15 al 21 settembre la Rai sarà preziosa alleata di Puliamo il Mondo, racconterà su Rai3 la campagna attraverso una maratona televisiva: con la striscia quotidiana, in onda dal lunedì 15 a sabato 21 settembre, dalle ore 15:00 alle 15:15, e con lo speciale RAI – Puliamo il Mondo in onda domenica 21 settembre (ore 10.30-12.00), sempre su Rai 3, entrambi realizzati dalla Testata Giornalistica Regionale della Rai.

Al centro la tutela dell’ambiente ma anche i grandi temi legata all’economia circolare, al riciclo e alla raccolta differenziata, alla lotta alla crisi climatica, attraverso le voci e le storie dei tanti volontari ma anche di chi ha deciso di scommettere e puntare sulla sostenibilità ambientale. Tra gli ospiti della striscia quotidiana: Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente; Andrea Minutolo, responsabile scientifico Legambiente; Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente; Laura Brambilla, responsabile “Puliamo il Mondo”; Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi Legambiente; Anna Parretta, presidente Legambiente Calabria.

La campagna “Puliamo il Mondo” è la versione italiana di Clean Up the World, organizzata da Legambiente dal 1993

Anche quest’anno, accanto alle tradizionali attività di pulizia, i volontari dell’associazione promuoveranno monitoraggi nei parchi urbani per raccogliere dati sulla quantità e la tipologia dei rifiuti presenti nelle aree verdi, grazie al fondamentale coinvolgimento di scuole e aziende impegnate nel volontariato attivo.

In primo piano ci sono anche due temi centrali per l’edizione 2025: i rifiuti in quota e il marine litter, ossia i rifiuti marini. Due eventi di anteprima della campagna hanno già acceso i riflettori su queste problematiche ambientali: il primo, lo scorso 16 luglio a Tropea, è stato organizzato nell’ambito di Goletta Verde, con una giornata di pulizia dei fondali marini antistanti la spiaggia di Formicoli, a sud di Tropea, nel cuore del Parco marino Vibo-Tropea.

Protagonisti dell’intervento un gruppo di subacquei volontari, tra cui ricercatori dell’Università della Calabria (Unical), supportati da diving e operatori balneari locali. Il secondo evento si è svolto il 23 agosto, nell’ambito della Carovana dei Ghiacciai, lungo il sentiero che conduce al ghiacciaio del Ventina, in Lombardia. Durante l’escursione, i volontari di Legambiente hanno effettuato una raccolta dei rifiuti abbandonati in alta quota: un’azione simbolica e concreta al tempo stesso, per riportare l’attenzione sull’importanza di proteggere anche gli ecosistemi più fragili e remoti del nostro Paese.

Gli eventi di Puliamo il Mondo in Piemonte e Valle d’Aosta

Diversi gli appuntamenti organizzati dai circoli Legambiente in collaborazione con istituzioni scolastiche, amministrazioni comunali e associazioni territoriali. Si parte in Piemonte giovedì 18 settembre con l’attività di pulizia a Pianezza (TO) insieme all’Istituto dei sordi di Torino e al circolo Molecola.

Venerdì 19 settembre attività con le scuole previste ad Alpignano (TO) con il CEA Cascina Govean, a Valchiusa (TO) e Vistrorio (TO) con il circolo Chiusella Vivo, a Borgofranco d’Ivrea (TO) con il circolo Dora Baltea, a Chieri (TO) e Pino T.se (TO) con il circolo Molecola e a Trino (VC) e Tronzano (VC) con il circolo Vercellese e della Val Sesia. Sabato 20 settembre le iniziative si aprono alla cittadinanza e alle associazioni locali a Bogogno (NO) con il circolo Amici del Lago, a Beinasco (TO) con il circolo Ambiente e Salute, a Val di Chy (TO), Rueglio (TO) e Vidracco (TO) con il circolo Chiusella Vivo, a Demonte (CN) con il circolo di Cuneo, a Carmagnola (TO) con il circolo Il Platano, a Pinerolo (TO) e Piossasco (TO) con il circolo di Pinerolo, a Rorà (TO) con il circolo della Val Pellice, ad Avigliana (TO) con il circolo di Rivoli. Le attività continuano anche domenica 21 settembre ad Alpignano (TO) con il CEA Cascina Govean, a Torino presso il Parco Dora con i circoli Molecola e GreenTO, a Volpiano (TO) con il circolo di Settimo.

Ulteriori appuntamenti in Piemonte e Valle d’Aosta sono previsti nelle settimane successive al week end ufficiale. Tutti i dettagli delle iniziative sono riportati sul sito ufficiale di Puliamo il Mondo.