Sestriere: la Coppa Italia Downhill fa tappa al Colle

Il 22 e 23 agosto il circuito nazionale di Downhill torna a Sestriere, sulle montagne olimpiche della Vialattea. L’evento, organizzato da Downhill Italia, in collaborazione con il Comune di Sestriere, vedrà i migliori interpreti della disciplina sfidarsi lungo l’impegnativo e tecnico tracciato della pista Downtower sui pendii del Fraiteve.

Dopo aver raggiunto in telecabina (aperta al pubblico ed ai turisti) la vetta ai 2.700 metri d’altitudine i concorrenti effettueranno un trasferimento portandosi a quota 2.370 dov’è allestita l’area di partenza. Da qui scenderanno in picchiata per 1,6 km sino ai 2.000 metri del Colle del Sestriere con il traguardo allestito nel prato accanto all’area del Palazzetto dello Sport. Qui sarà allestito anche il paddock che, nella giornata di sabato 22 agosto dalle ore 18.00, ospiterà uno spettacolo un mix mozzafiato di adrenalina, talento e ritmo con musica e esibizioni acrobatiche di bike e moto da trial.

Sestriere, sede oltre sessanta appuntamenti di Coppa del Mondo di Sci Alpino, nel 2006 ospitò sul versante del monta Banchetta la discesa libera dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. Adesso è pronta per ospitare una discesa libera in bici con il gota del downhill italiano protagonista a livello internazionale. Con una sola prova al termine dopo questo weekend (la finale a Madesimo ai primi di settembre), i punti in palio a Sestriere si preannunciano decisivi ed importantissimi per le sorti delle classifiche assolute di circuito.

Nella categoria Open Maschile assenza forzata per il leader della classifica generale Patrick Venturi (Team Santa Cruz B.M.T) a causa di un infortunio e spazio agli inseguitori: Jan Laner (Black Crew), distante solo un punto e Lorenzo Mascherini (Black Crew) a tre lunghezze di distacco.

In campo femminile, la categoria Donna Elite vede al comando Lisa Gava (Team Santa Cruz B.M.T. Honda Downhillher) a quota 75 punti. Dietro di lei inseguono Sofia Delbono (Team Mudlovers | Alba Bike, 54 punti) ed Eleonora Guglielmi (Team Ridewill-Bike Center Cimone, 52 punti).

Tra gli Juniores, Marco Morini (Team Bike O’Clock – Bad Rider) fa da battistrada con 82 punti grazie alla vittoria di Bormio e ai costanti piazzamenti. Alle sue spalle figurano Gregorio Arnoul (Team Black Crew) a quota 60 punti (vincitore a Febbio ed Aprica) e Maurizio Barnato (Team 22 Bike Workshop) con 48 punti. Tra le Donne Junior, guida la classifica Anna Tommasi (Team Todesco) con 52 punti.

Grande agonismo anche tra le categorie giovanili. Nella Allievi Michele Rinaldi (Team Black Crew) comanda la serie con 76 punti, seguito da Christian Binello (Team Tribe Hot Bikes, 54 punti) e Riccardo Marchetto (Team 3Stars, 52 punti). Nella Donne Allieve Martina Spinello (Team Santa Cruz B.M.T. – Honda Downhillher) precede tutte con 78 punti, tenendo a minima distanza Irene Bergamasco (Team Black Crew, 74 punti). Tra gli Esordenti Simone Zurlo (Team My Fly Zone A.S.D.) è leader tra i ragazzi con 61 punti, mentre tra le ragazze (Donne Esordienti) Norma Rocca (Team RAD!- Bikappa) conduce la generale a quota 82 punti.

Nella classifica Amatori Femminile, dominatrice assoluta è finora Chiara Pastore (Team Bike and Soul Gravity), leader a punteggio pieno con 90 punti frutto delle tre vittorie consecutive su tre gare.

Tra gli Amatori Maschili, la leadership è sulle spalle di William Bortoloso (Team MST Shredders Collective) con 82 punti, insidiato da Marco Scheriau (Team Jam’s Bike Team Buja, 74 punti) e Luca Roncolato (Team Bike and Soul Gravity, 71 punti).

Gli organizzatori di Downhill Italia, in condivisione con il Comune di Sestriere, prima della partenza della gara di domenica osserveranno un minuto di silenzio in ricordo di Riccardo Gioberto, giovane campione della Val Susa scomparso prematuramente mentre era in gara in un evento internazionale di downhill in Spagna.

Il programma del weekend a Sestriere – Sabato 22 agosto: prove libere ufficiali alla mattina in discesa dal monte Fraiteve. Alle 13.30 manche di qualificazione che assegnerà la griglia di partenza per la finale. Domenica 23 agosto: in mattinata prove libere e dalle ore 13.00 lo start della manche di gara decisiva per l’assegnazione dei punti della 4ª prova della Coppa Italia DH 2026. Al termine delle discese si terrà la cerimonia di premiazione sul podio allestito davanti al palazzetto dello sport.