Totò Riolo cala il tris alla Cesana-Sestriere. Grande e crescente successo per la Regina delle corse in salita che è partita da Cesana Torinese.

In una domenica con temperature più da Sud Italia, il siciliano Salvatore Totò Riolo su PRC A6 ha vinto la 44° edizione Cesana-Sestriere, cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Torino, valida per i campionati Europeo e Italiano Velocità in salita Auto Storiche.

Per Totò Riolo è il terzo successo sui 10,400 km della Cesana Sestriere dopo il primo exploit del 2008 ed il successo dello scorso anno.

Organizzata in maniera impeccabile da Automobile Club Torino con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, del Coni, dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, del Comune di Cesana Torinese e del Comune di Sestriere, la competizione ha visto al via 150 vetture della massima serie tricolore italiana e continentale, cui si sono aggiunte le altre meravigliose auto della Cesana-Sestriere Experience che è stata vinta da Andrea della Chiara Grande su Lancia Aurelia B20 GT del 1956.

Una edizione che ha richiamato sul percorso un pubblico sempre più numeroso e appassionato.

Il Sindaco di Cesana Torinese Daniele Mazzoleni esprime i suoi ringraziamenti

“Anche quella di quest’anno è stata un’edizione memorabile per la Cesana Sestriere. Le piogge delle prove non hanno creato problemi all’impeccabile organizzazione dell’Automobile Club Torino e domenica abbiamo assistito ad una gara spettacolare in un contesto di pubblico in gran crescita, segno che passione per i motori continua ad appassionare. Un grazie da parte dell’amministrazione comunale di Cesana va a tutti coloro che hanno lavorato alla buona riuscita dell’evento, ai piloti che ci hanno emozionato e al pubblico che ha reso ancora più spettacolare l’evento”.