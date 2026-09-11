Festival delle Sagre di Asti, la Regione potenzia i collegamenti ferroviari

In occasione del Festival delle Sagre Astigiane, in programma ad Asti sabato 12 e domenica 13 settembre, la Regione Piemonte potenzia il servizio ferroviario con 17 treni aggiuntivi rispetto alla normale programmazione, per facilitare l’arrivo e il rientro delle migliaia di persone attese in città, fino alle 3 di notte.

Il rafforzamento del servizio interesserà in particolare i collegamenti verso Asti nella giornata di sabato, i rientri nella notte tra sabato e domenica e la giornata di domenica, offrendo così a cittadini e turisti maggiori possibilità di raggiungere la manifestazione utilizzando il trasporto pubblico.

Una scelta voluta dalla Regione Piemonte attraverso l’Assessorato ai Trasporti per accompagnare concretamente uno degli appuntamenti più importanti della tradizione astigiana, capace ogni anno di richiamare un grande pubblico e di rappresentare una straordinaria vetrina per il territorio, le sue produzioni e la sua offerta turistica.

«Conosciamo il valore del Festival delle Sagre per Asti e per tutto il Piemonte e vogliamo che la Regione sia concretamente al fianco di manifestazioni capaci di generare turismo, economia e promozione del territorio – sottolinea l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi –. Per questo abbiamo lavorato per mettere a disposizione 17 treni aggiuntivi: non basta promuovere i grandi eventi, bisogna anche creare le condizioni perché le persone possano raggiungerli facilmente, utilizzando un mezzo sicuro e sostenibile come il treno».

Il potenziamento assume particolare importanza anche per le caratteristiche della manifestazione. Il Festival delle Sagre è infatti un appuntamento profondamente legato alla cultura enogastronomica piemontese e richiama visitatori non soltanto dall’Astigiano, ma da altre province e da fuori regione.

«Quando un territorio riesce a costruire una manifestazione di questa portata, la Regione deve fare la propria parte – prosegue Gabusi –. Trasporti e turismo devono sempre più procedere insieme. Migliorare l’accessibilità significa aumentare le opportunità per i visitatori, ridurre il numero di automobili sulle strade e contribuire a una fruizione più semplice e sicura dell’evento. È questo il senso dell’intervento che abbiamo messo in campo per Asti».

Secondo l’assessore, «Il Piemonte ha un patrimonio straordinario fatto di città, paesi, tradizioni, prodotti e manifestazioni che meritano di essere conosciuti da un pubblico sempre più ampio. Come Regione sappiamo quanto questi eventi facciano bene al turismo e all’economia locale. Il nostro compito è accompagnarli con servizi adeguati. I treni aggiuntivi per il Festival delle Sagre sono un esempio concreto di questo modo di lavorare».

L’utilizzo del treno è così una valida opzione per consentire a cittadini e visitatori di raggiungere Asti durante il fine settimana del Festival, approfittando del potenziamento predisposto per le due giornate della manifestazione.

Di seguito il dettaglio dei treni aggiuntivi

Sabato 12 settembre

Treno 94209: Torino Porta Nuova 17:40 – Asti 18:30

Treno 94211: Torino Porta Nuova 18:45 – Asti 19:35

Treno 94217: Torino Porta Nuova 19:35 – Asti 20:27

Treno 94213: Torino Porta Nuova 20:40 – Asti 21:40

Notte tra sabato 12 e domenica 13 settembre

Treno 94214: Asti 23:50 – Torino Porta Nuova 00:40

Treno 94202: Asti 00:35 – Torino Porta Nuova 01:25

Treno 94200: Asti 01:00 – Torino Porta Nuova 01:50

Treno 94204: Asti 02:00 – Torino Porta Nuova 02:50

Treno 94215: Asti 00:40 – Alessandria 01:10

Domenica 13 settembre

Treno 94201: Torino Porta Nuova 09:20 – Asti 10:10

Treno 94203: Torino Porta Nuova 09:45 – Asti 10:35

Treno 94205: Torino Porta Nuova 10:05 – Asti 10:55

Treno 94207: Torino Porta Nuova 11:50 – Asti 12:40

Treno 94212: Asti 15:30 – Torino Porta Nuova 16:20

Treno 94206: Asti 16:05 – Torino Porta Nuova 16:55

Treno 94208: Asti 17:05 – Torino Porta Nuova 17:55

Treno 94210: Asti 18:05 – Torino Porta Nuova 18:55