Da Sanremo a Sestriere, sulle più mitiche strade dell’adventouring: oltre 500 motociclisti iscritti provenienti da 13 nazioni con una partecipazione straordinaria di piloti veterani della Dakar. Un viaggio, non una competizione, dalla Liguria al Piemonte, dal livello del mare ai 2035 metri d’altitudine del Comune più altro d’Italia.

I partecipanti sceglieranno tra 4 categorie/percorsi: il Discovery (460 km), il Classic (580 km), l’Extreme (770 km) ed il Challenge (950 km), secondo il proprio livello di guida. Per tutti l’obiettivo è raggiungere il traguardo di Sestriere.

La manifestazione di adventouring, in programma dal 5 al 7 settembre, è organizzata dall’associazione Over2000riders, forte della consolidata collaborazione del Comune di Sestriere che da sempre crede nelle potenzialità del mototurismo. L’evento continua nella sua evoluzione puntando in una decisa impostazione legata alla sostenibilità ambientale. Il salto di qualità dato dalla certificazione di sostenibilità nell’organizzazione degli eventi (secondo la norma ISO 20121:2012) è stato fondamentale e pionieristico per lo sviluppo della disciplina, dove la HAT Sanremo-Sestriere diventa simbolo di come un evento motoristico fuoristrada che percorre strade, valli e piccoli paesi, anche di notte, può ben coesistere con l’ambiente circostante.

Sanremo – Sestriere: il programma

Venerdì 5 settembre 2025 all’HAT Village di Sanremo sono attesi tra i migliori esperti e preparati motociclisti d’avventura d’Europa. Al via anche uno specialissimo team di tre ragazze del progetto Girl Full Power in sella alle Yamaha, Casa motociclistica main partner della HAT, che prevede una serie di iniziative per avvicinare sempre più donne al mondo delle due ruote. La nota viaggiatrice-influencer Francesca D’Alonzo sarà la capitana della formazione. Diverse le Case costruttrici che parteciperanno con piloti ufficiali e veterani che daranno lustro e prestigio all’evento. Ad aprire le danze saranno i piloti HAT Master Challenge e HAT Extreme che partiranno in notturna, venerdì dalle 22.30 alle 24.00. Sabato, dalle 9.00 alle 12.00, partiranno gli iscritti a HAT Classic e HAT Discovery.

Domenica 7 settembre Sestriere accoglierà la lunghissima carovana di centauri. Nel pensiero di tutti Sestriere è il sogno, la meta di un week-end che sarà ricordato per sempre. Le mitiche strade sterrate che portano alla località olimpica sono il più sontuoso finale della manifestazione adventouring più ambita e riconosciuta dopo aver attraversato quasi 100 comuni, grandi, piccoli e piccolissimi sulle cui strade passa la manifestazione.

L’arrivo a Sestriere dei primi concorrenti della lunga carovana è previsto a partire dalle ore 8.00 e proseguirà scaglionato per l’intera giornata. Il portale del traguardo sarà allestito in piazzale Kandahar, di fronte a Casa Olimpia, dove verranno schierate le 500 moto dell’evento assieme a tutti i mezzi di supporto logistico per un grande happening finale della manifestazione con la novità di un ristoro finale per un arrivo ancor più caloroso e conviviale tra i partecipanti.