Il “Monferrato decorato” approda nella Terra dei Tartufi

Nuova destinazione, domenica 8 giugno, per il progetto “Monferrato decorato” promosso dalla Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni, su ideazione di Anna Maria Bruno.

L’iniziativa di conoscenza e valorizzazione delle residenze private e non solo, custodi di pitture murarie, che decorano volte e pareti di antiche dimore, approderà a Murisengo, in occasione dalla Prima Fiera Nazionale del Tartufo Nero Trifola nOiR, programmata per sabato 7 e 14 e domenica 8 e 15 giugno.

Tre le tappe definite e cinque le occasioni di visita. Si partirà alle ore 16 dal civico 15 di via Recinto a Corteranzo (frazione di Murisengo un tempo Comune), con visita degli ambienti più intimi della secolare Canonica di Corteranzo, in origine casa di caccia d’ambito nobiliare, successivamente, residenza canonicale ed, ora, resort di charme. Per l’occasione si potranno visitare le volte della Sala delle Colazioni e della Sala Bacco&Tabacco, oltre alla Meridiana che disegna l’Ora Nona sull’assolata facciata dell’antico edificio nobiliare.

A seguire, si visiterà la vicina chiesa di San Luigi Gonzaga, straordinario esempio di barocco settecentesco della scuola juvarriana, progettata dal talentuoso architetto Bernardo Antonio Vittone, al cui interno spiccano cromatismi, geometrie di luce e verticalità.

Al termine, spostamento al capoluogo (ognuno con le rispettive auto) e, attraversata la fiera, si raggiungerà casa Francia, dov’è custodita un’ampia volta caratterizzata da superfici curve che si intersecano, creando un bel gioco geometrico, sottolineato dalle decorazioni a candelabra. Accanto, si potrà apprezzare il cantinone con le originali architetture che disegnano le volte.

“Grazie al progetto Monferrato decorato, monferrini e turisti avranno la straordinaria opportunità di apprezzare ambienti diversamente visitabili” commenta il Presidente Corrado Calvo. “Occasioni speciali per entrare nell’intimità delle dimore storiche e/o antiche, facendosi assorbire dal fascino del luogo, dalle memorie ancestrali e dall’arte decorativa del tempo. Insomma, appuntamenti da non perdere”.

“Ancora una volta, la Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni ha promosso un modo per dare respiro e visibilità alle bellezze nascoste di questo meraviglioso Monferrato” apprezza il sindaco Giovanni Baroero. “Allungarsi a Murisengo sarà anche occasione per visitare le molteplici proposte della Fiera Nazionale del Tartufo Nero, prima e unica, nel calendario regionale”.

La partecipazione alla visita è gratuita, ma è necessaria la prenotazione. A Corteranzo: parcheggi lungo la via e davanti alla chiesa; a Murisengo: parcheggi in valle al Gallo con navetta no-stop gratuita che sale in paese. Info e prenotazioni: 348 2211219. Posti sono limitati.