14ª edizione dello Sport Day e inaugurazione del nuovo campo da basket
Sono oltre 40 le associazioni del territorio che hanno aderito alla 14ª edizione dello Sport Day, in programma domenica 13 settembre, dalle 10.00 alle 19.00, a Grugliasco. L’appuntamento si terrà presso Parco Porporati, in un’area che, rispetto allo scorso anno, verrà ampliata per permettere una migliore distribuzione dei vari stand e un’accoglienza ottimale del pubblico.
Qui, per tutta la giornata, sarà possibile divertirsi provando gratuitamente decine di discipline sportive e conoscere realtà del territorio che promuovono il movimento, l’arte e il benessere, confrontandosi con istruttori, tecnici e volontari delle varie associazioni.
Con l’occasione il sindaco Emanuele Gaito e l’assessore allo Sport Luciano Lopedote inaugureranno il nuovissimo campo da Basket realizzato all’interno del parco Porporati.
Il campo da basket 3vs3 è stato costruito preparando un massetto in cemento con rete elettrosaldata al fine di avere un basamento solido e duraturo. Sul basamento è stata realizzata una pavimentazione in resina acrilica colorata che permette il miglior gioco del basket in stile playground. L’impianto basket è dotato di un tabellone regolamentare in resina melaminica idonea per l’esterno e la tracciatura rispetta tutte le prescrizioni della federazione di riferimento.
Stand dopo stand, prova dopo prova e timbro dopo timbro, ogni partecipante dello Sport Day potrà completare il “Passaporto dello sportivo”. Chi riuscirà a raccogliere più punti movimento possibili, oltre a ricevere un attestato da vero sportivo, potrà usufruire di uno sconto del 10%.
Tanti gli appuntamenti in programma. Tra le novità, la parata delle associazioni e la consegna degli attestati, che si terrà dalle 16.15 alle 17.30. Sul palco ci saranno gli speaker Devis Maidò e Davide Pomponi, che accompagneranno le esibizioni e i momenti più significativi dell’intera manifestazione.
«Lo Sport Day racconta il volto più autentico di Grugliasco: una città fatta di associazioni, volontari e persone che ogni giorno costruiscono occasioni di crescita e aggregazione – sottolineano il Sindaco di Grugliasco, Emanuele Gaito, e l’Assessore allo Sport Luciano Lopedote –. In questa giornata vogliamo ringraziare e dare visibilità a tutte queste realtà, offrendo ai cittadini la possibilità di provarle, conoscerle e magari trovare una nuova passione. È un invito a vivere la città partecipando attraverso lo sport, il più grande strumento di unione e benessere per tutte le età».