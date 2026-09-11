Sono oltre 40 le associazioni del territorio che hanno aderito alla 14ª edizione dello Sport Day, in programma domenica 13 settembre, dalle 10.00 alle 19.00, a Grugliasco. L’appuntamento si terrà presso Parco Porporati, in un’area che, rispetto allo scorso anno, verrà ampliata per permettere una migliore distribuzione dei vari stand e un’accoglienza ottimale del pubblico.

Qui, per tutta la giornata, sarà possibile divertirsi provando gratuitamente decine di discipline sportive e conoscere realtà del territorio che promuovono il movimento, l’arte e il benessere, confrontandosi con istruttori, tecnici e volontari delle varie associazioni.

Con l’occasione il sindaco Emanuele Gaito e l’assessore allo Sport Luciano Lopedote inaugureranno il nuovissimo campo da Basket realizzato all’interno del parco Porporati.

Il campo da basket 3vs3 è stato costruito preparando un massetto in cemento con rete elettrosaldata al fine di avere un basamento solido e duraturo. Sul basamento è stata realizzata una pavimentazione in resina acrilica colorata che permette il miglior gioco del basket in stile playground. L’impianto basket è dotato di un tabellone regolamentare in resina melaminica idonea per l’esterno e la tracciatura rispetta tutte le prescrizioni della federazione di riferimento.

Stand dopo stand, prova dopo prova e timbro dopo timbro, ogni partecipante dello Sport Day potrà completare il “Passaporto dello sportivo”. Chi riuscirà a raccogliere più punti movimento possibili, oltre a ricevere un attestato da vero sportivo, potrà usufruire di uno sconto del 10%.

Tanti gli appuntamenti in programma. Tra le novità, la parata delle associazioni e la consegna degli attestati, che si terrà dalle 16.15 alle 17.30. Sul palco ci saranno gli speaker Devis Maidò e Davide Pomponi, che accompagneranno le esibizioni e i momenti più significativi dell’intera manifestazione.

«Lo Sport Day racconta il volto più autentico di Grugliasco: una città fatta di associazioni, volontari e persone che ogni giorno costruiscono occasioni di crescita e aggregazione – sottolineano il Sindaco di Grugliasco, Emanuele Gaito, e l’Assessore allo Sport Luciano Lopedote –. In questa giornata vogliamo ringraziare e dare visibilità a tutte queste realtà, offrendo ai cittadini la possibilità di provarle, conoscerle e magari trovare una nuova passione. È un invito a vivere la città partecipando attraverso lo sport, il più grande strumento di unione e benessere per tutte le età».