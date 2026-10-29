LILT Virtus Alessandria Pallavolo, le giovani leve al centro del progetto

Dopo un mese e mezzo di preparazione sotto l’aspetto tecnico e tattico si è alzato a metà ottobre il sipario sui campionati giovanili di pallavolo. La LILT Virtus Alessandria Pallavolo si è schierata ai nastri di partenza con un team Under 17 guidato da Paolo Martino e un team Under 19 guidato da Marcello Ferrari.

Per quanto riguarda l’Under 17 l’inizio stagione è stato segnato da 2 vittorie che hanno portato in classifica 6 punti ed un secondo posto in coabitazione con la formazione del Pozzolo pallavolo.

L’esordio è stato convincente e positivo grazie alla vittoria per 3 set a 0 in trasferta contro La Bollente Acqui Terme. Ottimo l’approccio delle nostre ragazze e nel complesso una buona prestazione collettiva, che conferma quanto di positivo visto durante la preparazione e lascia ben sperare per il prosieguo del campionato.

Nella seconda giornata di campionato le ragazze del Presidente Riccardo Romaniello hanno subito la prima sconfitta stagionale affrontando la favorita del girone il Novi Pallavolo Blu. 1 a 3 il responso del campo. Nonostante la sconfitta, vista la prestazione fornita, le ragazze possono incassare la consapevolezza del potersela giocarce con tutte le avversarie.

Terza giornata di campionato e pronto riscatto per le ragazze di Paolo Martino in trasferta regolano con un netto 3 a 0 il team del Novi Pallavolo Bianca. Una partita giocata con buone trame tattiche e gioco piacevole, partita mai messa in discussione e gestita con sicurezza dall’inizio alla fine con concentrazione e determinazione. La vittoria permette alle alessandrine di incamerare 3 punti preziosi in classifica che permettono di assestarsi sul secondo gradino del podio a pari punti con il Pozzolo Pallavolo prossimo avversario del quarto turno.

Per il team dell’under 19 di Marcello Ferrari una partenza in salita contro uno dei team più temibili del girone la ISSA Novara. Come detto trasferta difficile e verdetto sfavorevole che fa segnare un 3 a 0 per le novaresi. E’ stata una gara dai 2 volti con un primo set giocato in maniera contratta e con troppa tensione emotiva, un secondo set che ha riscritto la trama dell’incontro e set perso sul filo di lana per qualche indecisione di troppo e un terzo set in equilibrio per lunghi tratti e perso forse per un eccessivo calo di concentrazione. Sicuramente un campionato di livello molto alto e un girone difficile ma che permetteranno di maturare esperienze soprattutto perché è un roster formato anche da under 17 e under 15 che scendono regolarmente in campo.

Secondo match stagionale tra le mura amiche e arriva la prima vittoria per la Under 19 che supera il Volley Vercelli con un netto 3-0 e conquista tre punti preziosi per la classifica! Primo set combattuto ma vinto con determinazione e freddezza nei momenti cruciali e tabellone luminoso che sancisce il 26 a 24 finale. Decisamente più convincente la prestazione nei due parziali successivi, nei quali la squadra ritrova sicurezza, concentrazione e continuità, chiudendo con un netto 25-16 e 25-10. Una progressione positiva che evidenzia quanto la concentrazione e il giusto approccio alla partita possano fare la differenza, soprattutto in un campionato impegnativo come quello Under 19. Prossimo impegno in trasferta avversario di turno il team del Multimed Vercelli.

“Accantonando la valutazione sui risultati, che sono sempre materia fredda da esaminare, in questo inizio di stagione si è visto il buon lavoro svolto in fase di preparazione grazie ad uno staff tecnico di primo piano.” Queste le parole del DS Claudio Capra “In molte fasi di gioco si è notato un buon livello di preparazione tecnico, tattico e atletico che fa ben sperare per il prossimo impegnativo mese di novembre. Nota molto positiva arriva anche dalle giovani leve nate e cresciute nel nostro sodalizio che chiamate a giocare in categorie superiori alla loro fascia di età hanno sempre dimostrato che la fiducia in loro è sempre ben riposta a dimostrazione che il futuro Virtus passa e passerà attraverso la crescita del settore giovanile a partire dall’S3 minivolley che, per inciso, quest’anno ha avuto un fortissimo incremento di iscritti toccando per ora le quasi 50 presenze e passerà anche dalle ragazze che disputeranno quest’anno, per acquisire maggiore esperienza, i campionati CSI con Marco Pizzo alla loro guida”