CiriéAuditorium, al via le iniziative per l’inaugurazione

Dalla presentazione alle associazioni cittadine allo spettacolo di apertura di lunedì 9 novembre fino all’Open Weekend del 14 e 15 novembre e alla nuova stagione teatrale: sono numerose le occasioni per scoprire il nuovo spazio culturale di Cirié.

Il CiriéAuditorium si prepara ad aprire le porte alla città con una serie di iniziative pensate per far conoscere la nuova struttura, illustrarne le potenzialità e festeggiare l’avvio di una nuova stagione per lo spettacolo e gli eventi a Cirié.

Il primo appuntamento sarà martedì 3 novembre con la cerimonia istituzionale ufficiale, il cui inizio è previsto alle ore 16.30. Gli accrediti inizieranno alle ore 15.30. Per esigenze organizzative e logistiche, il numero degli accessi alla cerimonia sarà contingentato.

Per l’accesso è necessaria la prenotazione, fino all’esaurimento di posti disponibili: le prenotazioni devono essere effettuate esclusivamente tramite la piattaforma web Eventbrite: inserire la parola Ciriéauditorium nel campo di ricerca eventi.

Le occasioni per visitare e conoscere il nuovo Auditorium, però, non si esauriranno con l’inaugurazione istituzionale.

Lunedì 9 novembre, una giornata per conoscere e festeggiare il CiriéAuditorium

La giornata di lunedì 9 novembre sarà dedicata alla presentazione della struttura e alle sue possibilità di utilizzo. Sono in programma nel pomeriggio una conferenza stampa e un momento di incontro rivolto alle associazioni cittadine, per illustrare le caratteristiche del teatro, le dotazioni tecniche e l’organizzazione del nuovo spazio.

La sera, alle ore 21, il CiriéAuditorium tornerà ad aprirsi alla città per il CiriéAuditorium Opening Show, una festa aperta a tutti con il sound di Bandakadabra e altre sorprese ancora da svelare.

Open Weekend il 14 e 15 novembre: l’auditorium a porte aperte

Sabato 14 e domenica 15 novembre, dalle 15 alle 18.30, il CiriéAuditorium sarà nuovamente aperto, questa volta per consentire a coloro che avranno piacere di visitare la struttura e scoprire da vicino il nuovo spazio dedicato allo spettacolo e alla cultura.

L’Open Weekend sarà un’occasione per conoscere gli ambienti del teatro e le sue potenzialità, avvicinando la comunità a un luogo che si prepara a diventare un nuovo punto di riferimento per la vita culturale cittadina.

Un nuovo spazio per la cultura e lo spettacolo, a Cirié e nel territorio

Moderno, innovativo e progettato per contenere i consumi energetici, il CiriéAuditorium mette a disposizione di Cirié e dei Comuni del circondario spazi e attrezzature per ospitare spettacoli teatrali, concerti, danza, proiezioni cinematografiche e altre iniziative legate alla cultura e all’intrattenimento.

Le dotazioni tecniche e la capienza della sala permetteranno di accogliere produzioni e appuntamenti rivolti a un pubblico più ampio, offrendo nuove opportunità alle realtà culturali e agli organizzatori di eventi del territorio.

Un primo calendario degli appuntamenti sarà presentato prossimamente.

La stagione teatrale: abbonamenti dal 9 novembre

Il nuovo Auditorium ospiterà anche la Stagione Teatrale della Città di Cirié, organizzata insieme alla Fondazione Piemonte dal Vivo. La maggiore capienza della struttura ha consentito di mettere a disposizione un numero più elevato di abbonamenti, dando a più appassionati la possibilità di partecipare agli spettacoli.

Gli abbonamenti saranno in vendita da lunedì 9 novembre, mentre da lunedì 23 novembre sarà possibile acquistare anche i biglietti per i singoli spettacoli. Per entrambe le modalità di acquisto, il riferimento è lo Sportello del Cittadino, in via D’Oria 14/7, (011.9218111 – 122 / sportellodelcittadino@comune.cirie.to.it) negli orari di apertura al pubblico. Da quest’anno, il pagamento dei biglietti e degli abbonamenti sarà possibile esclusivamente con modalità elettroniche, non saranno possibili pagamenti in contanti.

Con queste iniziative, il CiriéAuditorium si presenta alla città come una nuova struttura dedicata alla cultura e allo spettacolo, pensata per ampliare le opportunità di fruizione e di organizzazione di eventi a Cirié e nel territorio circostante.