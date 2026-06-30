Paolo Martino confermato nello Staff Tecnico della Lilt Virtus Alessandria Pallavolo

La Virtus Alessandria Pallavolo guarda all’oggi con ottica sul futuro e la conferma e di Paolo Martino all’interno dello Staff Tecnico del Settore Giovanile per la stagione 2026/2027 ne è una chiara dimostrazione.

Ci sono allenatori che insegnano la pallavolo. E poi ci sono allenatori che, attraverso la pallavolo, trasmettono esperienza, cultura del lavoro, passione e valori. Paolo appartiene senza dubbio a questa seconda categoria.

Dopo una carriera da giocatore ai massimi livelli e un percorso tecnico ricco di successi ed esperienze, ha scelto di mettere il proprio bagaglio umano e sportivo al servizio della crescita delle giovani atlete della Virtus. Una scelta che, un anno fa, rappresentava una sfida ambiziosa e che oggi si conferma una delle decisioni più importanti nel percorso di crescita della società.

Nel corso della passata stagione Paolo ha portato in palestra competenza, entusiasmo e una straordinaria capacità di trasmettere conoscenze. La sua esperienza, maturata in decenni di pallavolo vissuta da protagonista, ha rappresentato un valore aggiunto per le ragazze, per gli allenatori e per l’intero ambiente Virtus.

La sua conferma è la naturale prosecuzione di un progetto che guarda lontano. Un progetto che vuole offrire alle proprie atlete un percorso formativo di alto livello, creando le condizioni migliori per crescere tecnicamente, umanamente e sportivamente.

Le parole del Presidente Riccardo Romaniello

“Crediamo che il futuro di una società si costruisca investendo sulle persone e sulle competenze. Per questo siamo orgogliosi di poter continuare a contare su una figura come Paolo, capace di mettere la propria esperienza al servizio delle nuove generazioni e di contribuire, giorno dopo giorno, alla costruzione di una cultura sportiva solida e duratura. La Virtus continua a crescere, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per il territorio e con la consapevolezza che i risultati più importanti nascono dal lavoro quotidiano in palestra. A nome di tutta la società Buon lavoro Paolo, siamo felici di continuare questo percorso insieme.”