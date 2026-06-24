Dopo i primi colpi estivi scaturiti nell’ingaggio di Claudio Capra con il ruolo di Direttore Sportivo e Elisa Milan con il ruolo di responsabile dell’S3 Minivolley e coach delle Under 12 e 13 ed entrambi provenienti dall’Alessandria Volley la Lilt Virtus Alessandria Pallavolo, in attesa di eventuali nuovi ingressi, ha iniziato il percorso dei rinnovi dello staff tecnico.

In questa ottica il primo tassello è la riconferma di coach Marco Pietro Pizzo nello staff tecnico del settore giovanile per la stagione 2026 2027.

Marco Pietro Pizzo

Figlio d’arte, vive la pallavolo fin da bambino con un percorso da atleta che ha avuto inizio negli anni 90 con la Belvedere Volley Alessandria società con cui cresce fino a raggiungere la serie B2 e la serie C. Successivamente prosegue la sua carriera a Genova vestendo i colori della Normac Volley contribuendo a una straordinaria scalata che porta il team dalla 1^ divisione alla serie C attraverso 3 promozioni consecutive.

Dopo una lunga carriera da atleta nel 2024 ha intrapreso il percorso da allenatore entrando a far parte della famiglia Virtus. Nella prossima stagione continuerà il suo lavoro come aiuto allenatore, mettendo a disposizione delle nostre ragazze competenza, passione e spirito di squadra.

Le parole del Presidente Riccardo Romaniello

“Il suo lavoro sarà fondamentale nel percorso di crescita tecnica e personale delle atlete, perché la pallavolo non è solo tecnica e risultati ma è ancje esperienza da trasmettere, valori da condividere e passione e tutto ciò incarna l’identità del nostro sodalizio, una identità da coltivare giorno dopo giorno e Marco è in possesso di questi importanti valori. Buon lavoro Marco da parte di tutta la Società sicuri che continueremo a crescere insieme”.