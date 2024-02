GRANTORINO BASKETBALL DRAFT: Con l’Auxilium Ad Quintum le società coinvolte diventano undici in poco più di sei mesi di vita della cooperativa più grande della pallacanestro italiana.

Dopo il recente ingresso di fine anno del Cus Torino, anche l’Auxilium Ad Quintum entra a far parte della grande famiglia di GRANTORINO BasketBall Draft.

Auxilium Ad Quintum nasce nel 2012 dalle ceneri della celebre Auxilium Torino, con l’obiettivo specifico di dare continuità progettuale sul territorio. Da oltre dieci anni l’attività prosegue infatti a vele spiegate in tutte le categorie: dal MiniBasket alla prima squadra, sia nel panorama maschile, sia in quello femminile.

Il progetto di collaborazione rientra negli obiettivi specifici di GRANTORINO: fare quadrato tra le realtà territoriali, con il focus sempre e solo rivolto alla crescita dei giocatori e alla creazione di squadre competitive a livello giovanile su scala nazionale.

Auxilium Ad Quintum diventa così l’undicesima protagonista del giovanissimo e ambizioso progetto di GRANTORINO BasketBall Draft, insieme a Pallacanestro Moncalieri, Collegno Basket, Libertas Moncalieri, Kangaroos sport, Alter82 Piossasco, Eridania basket, Venaria Reale Pallacanestro, Cus Torino, Pallacanestro Grugliasco e Campus Piemonte Basketball.

Il commento del Presidente di GRANTORINO, Gianni Vitale:

«In pochi mesi siamo riusciti a mettere insieme un organico fantastico, tra staff, giocatori e tutte le persone che orbitano attorno alla cooperativa. Aver coinvolto già undici squadre certifica quanto l’idea che abbiamo avuto in estate abbia avuto senso e risulti attrattiva per tante altre realtà. Auxilium Ad Quintum è una società relativamente giovane, ma dall’importante passato. E’ una società seria e siamo veramente felici di avere la possibilità di collaborarci. Ci sono tanti ragazzi del loro settore giovanili su cui puntiamo e che speriamo possano fare bene con i nostri colori».

Marina Zivoli di Auxilium Ad Quintum:

«Da oggi entriamo anche noi nel mondo di GRANTORINO. Siamo entusiasti per questo traguardo e speriamo che sia solo il primo passo per la crescita della nostra società e soprattutto dello sviluppo sul territorio dei giocatori torinesi e piemontesi. In questi mesi abbiamo assistito alla crescita di GRANTORINO ed entrare a farne parte credo possa giovare ad entrambe le realtà. Non vediamo l’ora di iniziare. Il nostro obiettivo è essere un tassello importante per la crescita della cooperativa».

GRANTORINO BASKETBALL DRAFT