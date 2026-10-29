A3M | Prossima avversaria Sassuolo: obiettivo confermarsi

La Negrini CTE Acqui Terme si prepara alla seconda trasferta stagionale.

Domenica 1 novembre i ragazzi guidati da coach Simone Serafini scenderanno in campo al PalaPaganelli per affrontare la Kerakoll Sassuolo, nella gara valida per la terza giornata del Girone Bianco di Serie A3.

Dopo la sconfitta contro San Giustino nella prima giornata, i termali arrivano all’appuntamento con la consapevolezza delle proprie potenzialità dimostrate pienamente nella vittoria netta nel derby casalingo contro Savigliano. L’obiettivo, quindi, è confermarsi.

Dall’altra parte della rete la neopromossa Kerakoll Sassuolo andrà a caccia di punti fondamentali per smuovere la classifica. I ragazzi allenati da mister Oreste Vacondio vengono dal secco 3-0 incassato in esterna contro la Personal Time San Donà di Piave, dopo il punto conquistato all’esordio interno contro il CUS Cagliari.

La formazione emiliana, che lo scorso anno militava in serie B, ha cercato di allestire un roster per la categoria. In regia è stato confermato Damiano Giuriati, affiancato dal nuovo arrivo Niccolò Depalma. Nel ruolo di opposto figurano il giovanissimo Stefano Fantoni e l’esperto Samuel Onwuelo. In banda riconfermati Luca Sartoretti e Samuele Odorici, integrate dagli innesti di Marco Maletti e Lorenzo Dieci. Al centro, insieme ai confermati Jacopo Ferrari e Lorenzo Orlando, si aggiungono Ernesto Rascato e Alessandro Ferrero.

Nel reparto dei liberi, infine, c’è la conferma di Filippo Anceschi con l’innesto di Antonio Macchiarulo. Lo staff tecnico vede al timone coach Oreste Vacondio, affiancato dai vice Borislav Kroumov e Giacomo Dalpane.

L’appuntamento è alle ore 19 con diretta streaming sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.