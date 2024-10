Domenica 10 novembre 2024, dalle ore 9 alle ore 19, l’Associazione turistica Pro loco Rivarolo ripropone i grandi eventi autunnali, Mercatino dij Biautagambe, Sagra d’autunno e il Mërcà dla piassa dël büro. L’insieme delle manifestazioni ormai entrate a pieno titolo tra gli eventi storici organizzati dalla Pro loco cittadina e radicati nella tradizione della Città di Rivarolo.

Le manifestazioni godono del patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Rivarolo Canavese che, condividendo gli intenti degli organizzatori, di promuovere la valenza turistico-culturale del territorio, da anni ne appoggiano le finalità. Le manifestazioni interesseranno tutto il quadrilatero storico di Rivarolo, che sarà per l’occasione chiuso al traffico.

La locandina, diventata nel corso degli anni oggetto di collezionismo, è dedicata sin dalla prima edizione del Mercatino dij Biautagambe a personaggi, monumenti o particolarità della nostra Città. Dall’edizione novembre 2022, viene dedicata alle Chiese delle numerose frazioni e borgate di Rivarolo, in questa 77ª edizione è dedicata all’Antica Chiesa dei SS. Angeli Custodi in Frazione Mastri.

La grande kermesse prevede:

Sotto i portici di Ivrea e sull’Allea Cav. Giuseppe Ponchia la 77ª edizione del Mercatino dij Biautagambe

storico mercatino che accoglie espositori di antiquariato minore, collezionismo, oggettistica vecchia e usata e una speciale sezione dedicata alle creazioni artistiche e personali. Gli espositori provengono da ogni parte della provincia di Torino e la maggior parte partecipano al mercatino rivarolese dalla sua nascita nel 1985, segno della buona organizzazione della Pro loco e dell’attrattività della Città.

Sull’Allea di Corso Torino nei pressi dell’edicola la Sagra d’autunno

Giunta alla sua 29ª edizione, in cui la Pro loco presenta le tradizionali frittelle di mele, la cui ricetta che comprende ingredienti segreti, mai svelati dalle brave cuoche dell’associazione, rende questi dolci diversi da tutte le produzioni degli altri paesi della Provincia di Torino che promuovono la stessa tradizione. Non mancheranno le tradizionali caldarroste, preparate in una enorme “pentola dondolante”,

che attribuisce un carattere folkloristico all’intera manifestazione e vin brûlé. Per pranzo verranno preparati polenta e spezzatino d’asporto. La Sagra d’autunno, con la sua formula ormai collaudata, in abbinamento al mercatino, è una manifestazione in grado di attirare in Rivarolo migliaia di visitatori proprio per la varietà delle offerte che il pubblico può trovare in una sola giornata.

Sull’Allea di Corso Torino il Mërcà dla piassa dël büro

Dedicato alla promozione dei prodotti tipici ed alle eccellenze eno-gastronomiche del nostro territorio.

Nel pomeriggio intrattenimento musicale itinerante nel Centro Storico pedonalizzato con la festaiola band “Gli Amis dal Furn”.



Per l’occasione i negozi del centro effettueranno l’apertura pomeridiana.