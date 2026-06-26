Lilt Virtus Alessandria Pallavolo: Marcello Ferrari confermato alla guida del settore giovanile

La Virtus Alessandria Pallavolo è orgogliosa di confermare Marcello Ferrari nel ruolo di Responsabile del Settore Giovanile per la stagione 2026/2027.

La sua conferma non rappresenta semplicemente la prosecuzione di un incarico, ma la volontà della società di continuare a investire in una visione chiara: costruire il futuro della Virtus partendo dalle sue fondamenta, dalle giovani atlete che ogni giorno entrano in palestra con sogni, entusiasmo e voglia di crescere.

Alessandrino di nascita e di cuore, Marcello vive la pallavolo da sempre. Prima da giocatore, poi da allenatore, ha saputo trasformare esperienza e passione in un percorso dedicato alla formazione delle ragazze, mettendo al centro non solo il risultato sportivo, ma soprattutto la crescita personale, il senso di appartenenza e i valori che rendono speciale una società sportiva.

In questo primo anno di lavoro ha contribuito a rafforzare l’identità del settore giovanile della Virtus Alessandria Pallavolo, gettando basi solide su cui costruire il domani. Un percorso che oggi la società vuole consolidare con ancora maggiore convinzione, perché crede che il vero successo di una società non si misuri soltanto nelle vittorie, ma nella capacità di accompagnare le proprie atlete lungo un cammino di crescita, fino a renderle protagoniste dentro e fuori dal campo.

“La Virtus guarda avanti con ambizione – dichiara il Presidente Riccardo Romaniello – e vuole essere una società sempre più radicata nel territorio, capace di formare atlete, persone e squadre che possano rappresentare con orgoglio i nostri colori. Per farlo servono competenza, passione e una guida capace di trasmettere una cultura del lavoro e della crescita quotidiana. Per questo siamo felici di proseguire il nostro cammino insieme a Marcello. Perché il futuro della Virtus si costruisce oggi, allenamento dopo allenamento, ragazza dopo ragazza.”

Buon lavoro Marcello è l’augurio della società tutta con l’obiettivo di continuare a crescere insieme.