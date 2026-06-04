Claudio Capra sarà il nuovo Direttore Sportivo della LILT Virtus Alessandria Pallavolo

Un nuovo importante arrivo in casa LILT Virtus Alessandria. Claudio Capra sarà, dalla stagione 2026/2027, il nuovo Direttore Sportivo del sodalizio alessandrino.

Claudio è una figura di grande esperienza nel panorama pallavolistico alessandrino e regionale. Negli anni 70 e 80 è stato allenatore dapprima in Primna Divisione femminile con l’Aurora pallavolo, in serie D femminile nel Novi del Presidente Gilberto Barbagelata e in serie C maschile con l’Elettromarket Alessandria voluto dal Presidente Elio Zerbino. In quegli anni ha ricoperto anche il ruolo di vice Presidente del Comitato FIPAV provinciale. Ripresa l’attività, abbandonata per motivi di lavoro, nel mondo del Volley nell’anno 2013 ha fatto parte dello staff tecnico del 4valli Alessandria del Presidente Stefano Venneri per poi passare dal 2016 alla neonata società dell’Alessandria volley dapprima come componente lo staff tecnico con Mauro Bernagozzi Presidente e negli ultimi anni ricoprendo molti ruoli dirigenziali sia con lo stesso Bernagozzi e in seguito con il Presidente Andrea Larosa.

Dalla Società dicono che sono orgogliosi, non solo per il valore del curriculum, ma per il fatto che Claudio abbia scelto LILT Virtus Alessandria. Conosciuto il progetto, ha condiviso i valori del sodalizio del Presidente Riccardo Romaniello e ha deciso di mettersi in gioco per costruire insieme qualcosa di grande.

Claudio nel suo ruolo di Direttore Sportivo si occuperà di supervisionare l’attività agonistica e i settori giovanili a stretto contatto con il Direttore Tecnico Marcello Ferrari e tutti i coach monitorando il lavoro sul campo e promuovendo lo sviluppo delle nostre giovani atlete. Sarà inoltre un punto di riferimento fondamentale nella comunicazione con le famiglie, pilastro imprescindibile del mondo giovanile del sodalizio.

Queste le parole del Presidente Riccardo Romaniello

“La nostra Società sta crescendo, si sta strutturando, e lo sta facendo con le persone giuste al momento giusto. Claudio è una di queste, ma non sarà l’unico. Stiamo lavorando per potenziare anche lo staff tecnico, perché vogliamo offrire alle nostre atlete e alle loro famiglie una realtà sempre più solida e ambiziosa. Per questo do il benvenuto a Claudio da parte di tutte le componenti della famiglia Virtus”

Il neo Direttore Sportivo Claudio Capra

“Ringrazio il Presidente e la società tutta per l’opportunità che mi viene offerta. Ci sono momenti nel nostro cammino dove si debbono cercare nuovi stimoli e nuovi obiettivi e in me resteranno per sempre i mille bellissimi momenti vissuti in 10 anni di Alessandria Volley ma appunto scelte personali e la ricerca di nuovi percorsi e nuovi stimoli mi hanno portato a scegliere la LILT Virtus Alessandria Pallavolo.

Dopo i primi incontri con Riccardo, il Presidente, mi sono trovato subito sulla stessa linea progettuale e ne ho condiviso obiettivi e valori che vedono si il perseguire i risultati ma avendo, come piace a me, al centro dell’”universo” societario le ragazze, le atlete e le loro esigenze.

Sono sicuro che tutti insieme, Presidente, vice Presidente, componenti il Direttivo, dirigenti, staff tecnico, riusciremo a fare un buon lavoro che almeno inizialmente non verterà solo ed unicamente sui risultati anche se sono il metro di valutazione del lavoro svolto. Quindi ringrazio tutti con lo slogan che da 13 anni mi accompagna Never Give Up”