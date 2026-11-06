Si estende sull’area di 68 Comuni prevalentemente situati nel nord Astigiano, è tra i più attivi del Piemonte.

Molteplici sono state le iniziative attuate nell’ultimo anno grazie alla sinergia tra l’Ecomuseo BMA, trenta Comuni e svariate Associazioni del territorio, sia con la riedizione di attività ed eventi consolidati negli anni precedenti, sia con nuovi progetti in risposta a proposte sorte sul territorio.

Ora l’Ecomuseo BMA guarda al futuro e lo fa con tre incontri per costruire insieme una nuova realtà.

L’Ecomuseo BMA si prepara a una nuova fase della propria storia, con l’obiettivo di trasformarsi in un nuovo ente di natura privata, capace di valorizzare il patrimonio storico, culturale, ambientale e sociale del territorio attraverso una partecipazione sempre più ampia e condivisa. Per questo motivo, avvia un percorso di rinnovamento e invita associazioni, cittadini e realtà culturali del territorio a diventarne protagonisti.

Per presentare questo percorso e raccogliere idee, proposte e disponibilità a collaborare, sono stati organizzati tre incontri pubblici, aperti ad associazioni, fondazioni, operatori culturali e turistici, cittadini e a tutti coloro che desiderano contribuire attivamente al futuro dell’Ecomuseo.

Gli appuntamenti, tutti alle ore 21.00, si terranno:

Martedì 10 novembre 2026 – Albugnano, Sala Camilla Serafino

Martedì 17 novembre 2026 – Tigliole, Sala Consiliare del Comune

Martedì 24 novembre 2026 – Portacomaro, Sala Consiliare del Comune

L’intento è quello di costruire una realtà culturale sempre più partecipata, nella quale le comunità locali non siano soltanto destinatarie delle iniziative, ma protagoniste della loro ideazione e realizzazione.

«Un territorio, tante comunità, un’unica storia» è il messaggio che accompagna questo percorso: un invito a mettere in rete persone, competenze, passioni e idee, affinché l’Ecomuseo possa continuare a crescere e diventare un punto di riferimento per tutto il territorio.

La partecipazione è libera e aperta a tutti

Per informazioni: ecomuseoBMA.direttore@gmail.com