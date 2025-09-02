Welcome Home! E’ partita la nuova Campagna Abbonamenti per le gare casalinghe della Prima Squadra di BEA Chieri, impegnata nel campionato di Serie C Interregionale.

Grazie ai lavori di adeguamento del PalaGialdo di Chieri (strada San Silvestro 35), con la posa della pavimentazione in parquet, questa struttura potrà ospitare di nuovo le partite dei Leopardi, previste la domenica alle ore 18.

Poter tornare nella nostra casa è, per tutti, un motivo di grande entusiasmo, che renderà la nuova stagione ancora più avvincente, emozionante e da vivere insieme.

La Campagna Abbonamenti prevede l’accesso a 16 gare casalinghe della regular season di Serie C Interregionale (tre in più della scorsa stagione) e la possibilità di acquistare un biglietto ridotto per il derby del 30/11/2025 con Torino Teen Basket.

Il calendario ufficiale delle gare sarà pubblicato nei prossimi giorni dalla Fip Piemonte. Si inizia domenica 28 settembre 2025, alle 18, al PalaGialdo con Azimut Vado.

Le tariffe

I tesserati BEA Chieri, Baldisport e Atp Kangaroos hanno diritto a un abbonamento gratuito per sé e un abbonamento ridotto per un accompagnatore, con la possibilità di acquistare la maglietta Welcome Home al prezzo scontato di 5 euro.

L’abbonamento intero costa 45 e include la maglietta Welcome Home. L’abbonamento ridotto (Under 16 e Over 65) costa 35 euro e include la maglietta Welcome Home.

I prezzi dei biglietti per le singole gare, disponibili tutte le domeniche direttamente al PalaGialdo, partono da 5 euro (tariffa intera) o 3 euro (tariffa ridotta).

Modalità d’acquisto



E’ possibile acquistare l’abbonamento direttamente al botteghino al PalaGialdo, durante le prime due gare casalinghe della stagione, o chiedere di riservarne uno o più alla segreteria BEA Chieri (+39.324.9221557) e compilando il modulo digitale</a>.

La Campagna Abbonamenti termina domenica 12 ottobre

Ci aspetta una grande stagione, di nuovo a casa: Welcome Home!