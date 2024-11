L’unica settimana piena di allenamenti in due mesi di continui impegni settimanali porta la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 alla partita in programma domenica 24 novembre al PalaFenera. L’avversaria che Spirito e compagne affronteranno nella nona giornata della Serie A1 Tigotà è la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Fischio d’inizio alle ore 16, con diretta su DAZN.

Per Chieri si tratta del secondo scontro diretto consecutivo dopo quello con Bergamo, le due squadre infatti sono distanziate in classifica di appena 2 lunghezze e i punti in palio permetterebbero di consolidare quel quinto posto in classifica che le biancoblù si sono riprese lo scorso weekend. Chieri punta a conquistare l’intera posta anche per guadagnare i primi 3 punti interni della stagione dopo le vittorie al tie-break con Novara e Firenze.

Nell’ultimo precedente, lo scorso 28 gennaio, le ragazze di Bregoli si sono imposte 3-0 centrando il quinto successo nei sei precedenti con le marchigiane. Tre le ex, tutte nel roster di Vallefoglia: Chiara De Bortoli, Maja Storck, Camilla Weitzel.

«Penso che stiamo migliorando il nostro gioco passo dopo passo. Sicuramente ci sono ancora cose su cui possiamo migliorare, ma ci conosciamo sempre meglio ad ogni partita e possiamo continuare a costruire su questo per raggiungere un ottimo livello – fa il punto Sarah Van Aalen alla vigilia della gara – Savio Vallefoglia ha un’ottima squadra, tanto in attacco quanto in difesa. Hanno buone giocatrici in tutti i ruoli. Penso che la chiave della partita contro di loro sarà avere un buon muro/difesa ed esercitare pressione al servizio, in modo da poterli far uscire dal sistema e rendere più semplice il nostro muro/difesa. Dobbiamo concentrarci sul nostro gioco e mettere in campo le cose su cui abbiamo lavorato questa settimana».

La palleggiatrice traccia anche un bilancio dei primi mesi di questa sua prima esperienza italiana: «Adoro essere a Chieri. Abbiamo un grande staff tecnico che ogni giorno mette tutto il suo impegno per far crescere i giocatori. Tutte le persone intorno alla squadra (i volontari, i tifosi) sono come una famiglia e io mi sento molto a mio agio. Il campionato italiano è molto forte, come si vede tutti possono battere tutti, indipendentemente dalla posizione in classifica. È sicuramente una sfida in ogni partita e penso sia molto positivo che in ogni partita si debba dare il 100% per poter battere l’altra squadra».