Grammy Awards 2026: trionfano Kendrick Lamar e Lady Gaga

Nella notte della 68° edizione dei Grammy Awards hanno trionfato Kendrick Lamar e Lady Gaga. Il primo si è aggiudicato il maggior numero di premi della serata (ben 5 statuette), diventando il rapper più premiato della storia della musica (superando Jay-Z) con ben 27 Grammy vinti durante la sua carriera fino ad oggi.

Tra le 5 vittorie di ieri sera, Kendrick Lamar ha ottenuto i premi ambitissimi per “Miglior registrazione dell’anno” con “LUTHER” con SZA e “Miglior album rap” con “GNX”.

Lady Gaga ha ottenuto tre statuette tra cui quella per “Miglior album Pop vocale” con “MAYHEM” e quella per la “Miglior registrazione dance-pop” con “Abracadabra”.

Billie Eilish si è aggiudica il premio come “Miglior Canzone dell’Anno” con il singolo “WILDFLOWER”.

Il premio per “Miglior nuovo/a artista” è andato alla cantautrice inglese Olivia Dean.

L’Inghilterra è stata protagonista anche con i The Cure che si sono aggiudicati ben due Grammy per “Miglior album alternative” con il loro “Songs of a Lost World” e “Miglior performance alternative” con il singolo “Alone”.

Nelle categorie rock hanno trionfato l’artista britannico Yungblud (“Miglior performance rock”) e i Nine Inch Nails (“Miglior brano rock” con “As Alive as You Need Me to Be”).

Lola Young ha vinto con la sua smash hit “Messy” nella categoria “Miglior performance pop solista”, mentre Doechii si è portata a casa il premio per il “Miglior videoclip musicale” con “Anxiety”.

Registrazione dell’Anno

Kendrick Lamar & SZA – “Luther”

Canzone dell’anno

Billie Eilish – “WILDFLOWER”

Miglior nuovo artista

Olivia Dean

Migliore performance pop solista

Lola Young – “Messy”

Miglior album pop vocale

Lady Gaga – “MAYHEM”

Miglior registrazione dance-pop

Lady Gaga – “Abracadabra”

Miglior performance rock

Yungblud con Nuno – “Changes (live from Villa Park, Back to the Beginning)”

Miglior canzone rock

Nine Inch Nails – “As Alive as You Need Me to Be”

Miglior performance alternative

The Cure – “Alone”

Miglior album alternative

The Cure – “Songs of a Lost World”

Miglior brano rap

Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay – “Tv Off”

Miglior album rap

Kendrick Lamar – “GNX”

Miglior album r&b

Leon Thomas – “Mutt”

Miglior performance tradizionale r&b

Leon Thomas – “Vibes don’t lie »

Miglior video musicale

Doechii – « Anxiety »

Miglior performance rap melodico

Kendrick Lamar con SZA – « Luther”

Miglior performance rap

Clipse – “Chains & Whips” con Kendrick Lamar & Pharrell

Miglior remix

Lady Gag & GESAFFELSTEIN – “Abracadabra (Gesaffelstein Remix)”