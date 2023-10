A Torino, una nuova era si apre per quanto riguarda il destino delle ceneri dei defunti, grazie all’approvazione di una delibera del consigliere Silvio Viale, portando un vento di cambiamento nei rituali funebri. Questa innovativa modifica al regolamento per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri, votata dal consiglio comunale di Torino il 16 ottobre, offre ai cittadini una serie di nuove possibilità per onorare i loro cari defunti in modo più personale e rispettoso.

Secondo Silvio Viale, consigliere comunale di +Europa e Radicali Italiani, questa decisione rappresenta un significativo passo avanti nella considerazione delle ultime volontà delle persone. Fino a ora, la dispersione delle ceneri era consentita solo all’interno del Luogo del Ricordo nel Cimitero Monumentale di Torino, ma questa nuova normativa consentirà la dispersione delle ceneri in aree specificamente designate in città.

Le ceneri dei defunti potranno ora essere disperse in luoghi che siano distanti almeno duecento metri da centri abitati e insediamenti umani, o nei tratti dei fiumi che siano liberi da imbarcazioni e costruzioni. Questa apertura a nuove possibilità di dispersione delle ceneri è vista come un segno di progresso nella gestione del lutto e delle ultime volontà delle persone decedute.

L’aspetto più innovativo della delibera riguarda l’istituzione di un registro dedicato alle persone che hanno espresso il desiderio di essere cremate e di destinare le proprie ceneri a una dispersione particolare. Questo registro consentirà ai cittadini di Torino di formalizzare le loro intenzioni e di richiedere la cancellazione delle loro preferenze in qualsiasi momento.

Questo cambiamento regolamentare non solo apre nuove possibilità per l’eterna riposa dei defunti, ma anche riflette un atteggiamento più moderno nei confronti della morte e del lutto. Le ceneri, che in passato erano considerate sacre quanto il corpo stesso, ora sono trattate come materiale inerte, consentendo alle famiglie di onorare i propri cari in modo più significativo e personale.

In sintesi, le nuove regole per la dispersione delle ceneri a Torino, promosse dal consigliere Silvio Viale, rappresentano un notevole passo in avanti nell’evoluzione delle pratiche funerarie, offrendo ai cittadini la possibilità di scegliere come onorare i propri cari defunti in un modo che rispecchi le loro ultime volontà, e allo stesso tempo rispettando il delicato equilibrio tra tradizione e progresso.