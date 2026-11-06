Il RI.MU. (Rifugio antiaereo) e il Museo Gianduja aprono al pubblico

Aprono al pubblico le porte del Ri.Mu., rifugio antiaereo e museo storico della città, e dell’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare – Museo Gianduja. Si tratta di due pilastri del patrimonio storico e culturale di Grugliasco, entrambi ospitati nella suggestiva cornice di Villa Boriglione, all’interno del Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31.

Il Ri.Mu. torna a mostrare il suo corridoio sotterraneo a seguito di attenti lavori di riqualificazione e con un nuovo allestimento del Museo della Grugliaschesità, curato da Cojtà Gruliascheisa, Agorart e Sezione Aurea, le associazioni alle quali è stata affidata la co-gestione del bene tramite avviso pubblico.

In particolare, tra le fotografie esposte nella sala “Grugliasco nel tempo”, vi sono scatti riguardanti la Torre civica, alcuni illustri grugliaschesi e la bealera, nel 610° anniversario dalla sua costruzione. Nella seconda sala, dedicata al cinema, è esposto materiale riguardante il periodo del cinema muto, con foto dei macchinari cinematografici di inizio Novecento e della Photodrama Producing Company of Italy, industria cinematografica di importanza nazionale che ha avuto sede nel complesso di Villa Boriglione.

Le aperture straordinarie del Ri.Mu. sono in programma per le giornate di domenica

15 novembre, domenica 29 novembre, sabato 5 dicembre e domenica 20 dicembre 2026, dalle ore 15 alle 17. L’ingresso al Ri.Mu. è gratuito e contingentato per un massimo di 10 persone alla volta. Le prenotazioni sono consigliate solo per i gruppi numerosi, scrivendo all’indirizzo email cojta@libero.it.

Il Museo Gianduja, invece, accoglie il pubblico nelle sue sale espositive ogni domenica dalle 15 alle 19, svelando una ricca collezione interamente dedicata al teatro di figura. Accanto a marionette e burattini storici, il percorso include fotografie d’epoca, documenti e oggettistica tematica che ne raccontano la tradizione. Nel mese di dicembre, in occasione dell’apertura della Casetta di Babbo Natale presso Villa Boriglione, l’allestimento sarà visitabile anche il sabato, sempre nello stesso orario.

Per informazioni e visite su appuntamento è possibile chiamare al 360 457237.