Al 44TFF l’anteprima di “La notte delle fragole”, il nuovo film con Ficarra e Picone

Torino, martedì 27 ottobre 2026 – Il Torino Film Festival incontra l’ironia e l’inconfondibile talento di Ficarra e Picone. Tra gli appuntamenti della manifestazione, il nuovo film interpretato dal celebre duo comico, La notte delle fragole, sarà presentato in anteprima al pubblico del festival, in programma dal 24 novembre al 2 dicembre 2026.

Diretta da Alessandro Genovesi e interpretata anche da Anna Foglietta, Vittoria Puccini e Giulia Fiume, questa commedia brillante e ricca di imprevisti racconta, con ironia e sensibilità, le complicate geometrie dell’amore. Una storia divertente in cui convivenze forzate, sentimenti irrisolti e nuovi incontri daranno vita a situazioni imprevedibili, senza rinunciare a momenti di riflessione e umanità.

Giulio Base, Direttore artistico del Torino Film Festival, ha dichiarato: «Siamo fieri che sia il Torino Film Festival a presentare in anteprima La notte delle fragole, con Ficarra e Picone, diretto da Alessandro Genovesi. Salvo e Valentino hanno conquistato gli spettatori con un cinema intelligente, garbato e profondamente umano. Le splendide prove con Roberto Andò hanno rivelato ulteriori sfumature del loro talento, che incontra oggi l’estro e la sensibilità di Genovesi. Il nostro pubblico avrà il piacere di scoprire in anteprima questo nuovo, luminoso capitolo del loro percorso».

La notte delle fragole è prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, in collaborazione con Medusa Film, che lo distribuirà nelle sale italiane a partire dal 26 novembre.

Il Torino Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT.