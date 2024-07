Scacchi in biblioteca, corso base e avanzato per bambini e adulti

La biblioteca di Arona, in collaborazione con la SD Scacchistica Novarese organizza due corsi estivi di scacchi per adulti e bambini.

Gli appuntamenti si svolgeranno presso la biblioteca civica a partire da giovedì 29 agosto dalle ore 16.45 con il corso avanzato, per coloro che conoscono già le regole del gioco e da sabato 31 agosto dalle ore 9.30 con il corso base e proseguiranno per 5 incontri di due ore con cadenza settimanale.

Roberto Fusco (SD Scacchistica Novarese), interviene in merito: “I valori didattici del millenario gioco degli scacchi, sperimentalmente riconosciuti (e confermati dalle recenti ricerche di Università italiane ed estere legate al progetto “SAM: Scacchi e Apprendimento della Matematica” e al progetto internazionale “C.A.S.T.L.E.: a Chess curriculum to Advance Students in Thinking and Learnig Skills in primary Education”) ne facilitano l’ingresso nelle scuole: si tratta di una disciplina che favorisce la riflessione, la capacità decisionale, il rispetto delle regole e del prossimo, lo sviluppo della creatività. Ad Arona gli scacchi hanno ormai radici forti: vi sono giunti nel 2004 per iniziativa della compianta maestra Maria Grazia Caramella e dell’allora dirigente del Circolo Didattico di Arona, Marcella Stellin; passando attraverso importanti successi anche agonistici, sono sempre rimasti molto presenti sul territorio”.

L’assessore alla cultura, turismo e sport Alessandra Marchesi sottolinea come: “Siamo molto orgogliosi di riaprire le porte della Biblioteca alla Scacchistica. Gli scacchi non solo rappresentano un importante strumento educativo, ma promuovono anche la socializzazione e l’integrazione tra diverse fasce d’età. Credo fermamente nel valore di iniziative come questa, che contribuiscono significativamente alla vitalità culturale della nostra città, trasformando la biblioteca in un vero e proprio centro di aggregazione e apprendimento per tutti. Invito quindi tutti, adulti e bambini, a partecipare con entusiasmo ai corsi, sicura che saranno un’esperienza arricchente e stimolante.”

Gli incontri sono gratuiti e aperti sia a bambini sia ad adulti, ma è necessario iscriversi.