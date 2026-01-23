Prosegue la stagione teatrale del Teatro Silvia Coassolo di Cantalupa con due appuntamenti consecutivi che attraversano linguaggi e pubblici diversi, mettendo al centro il valore del teatro come spazio di riflessione, memoria e condivisione.

Venerdì 30 gennaio alle ore 21, in occasione della Giornata della Memoria, va in scena in prima regionale Tanto vale divertirsi, spettacolo della compagnia UNO & Trio, scritto da Damiano Nirchio e interpretato da Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci.

L’opera ha ricevuto lo scorso ottobre il Premio Nazionale “Giacomo Matteotti”, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e assegnato alle opere che esprimono i valori di libertà, giustizia sociale e resistenza, ideali ai quali Giacomo Matteotti ha dedicato la propria vita.

Lo spettacolo, al quarto anno di tournée nei teatri di tutta Italia, si ispira a un fatto realmente accaduto durante la Seconda guerra mondiale: la permanenza di attori e artisti ebrei, omosessuali e oppositori politici nel campo di transito di Westerbork, in Olanda, dove erano costretti a esibirsi in spettacoli di cabaret in cambio di una temporanea immunità dalla deportazione nei campi di sterminio.

Attraverso l’ironia e il linguaggio del teatro comico, Tanto vale divertirsi racconta il tentativo di una compagnia di preservare la propria identità creativa sotto sorveglianza, trasformando il teatro in un fragile ma potentissimo spazio di resistenza e umanità.

Sabato 31 gennaio alle ore 17 il cartellone prosegue con un appuntamento dedicato alle famiglie e ai più piccoli: Il sotto e il sopra di Colapesce, spettacolo che rilegge il mito mediterraneo in chiave poetica e accessibile, stimolando immaginazione e meraviglia.

Come per ogni appuntamento per l’infanzia, Mulino ad Arte affianca alla visione teatrale momenti di gioco e partecipazione:

ore 16.30 : merenda offerta

: merenda offerta contest creativo: “Costruisci il tuo mondo sottomarino”, utilizzando materiali di riuso.

Il progetto più green riceverà un piccolo ricordo del pomeriggio teatrale, per portare a casa un’esperienza che unisce creatività, sostenibilità e teatro.

Due giornate diverse ma complementari, che confermano il Teatro Silvia Coassolo come luogo di cultura aperto, capace di parlare alla memoria collettiva e alle nuove generazioni.

Teatro Silvia Coassolo – Via Roma,18 – Cantalupa (TO)

Tanto vale divertirsi e Il sotto e il sopra di Colapesce

Info: 370 325 9263 – info@mulinoadarte.com

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita presso il Teatro Coassolo tutti i giovedì dalle 17 alle 19.