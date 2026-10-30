Cherasco celebra il 4 Novembre: il ricordo dei Caduti e la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

La Città di Cherasco si prepara a celebrare il 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con un momento di commemorazione dedicato a quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria e per la libertà.

Le celebrazioni si svolgeranno sabato 31 ottobre e domenica 8 novembre, con la deposizione delle corone d’alloro e una cerimonia commemorativa nel capoluogo.

Il programma è curato dal responsabile e coordinatore delle Manifestazioni civili della Città di Cherasco, Comm. Gian Carlo Ciberti.

Sabato 31 ottobre, alle ore 8.45, è prevista la deposizione delle corone d’alloro presso il Monumento ai Caduti e le lapidi nei cimiteri delle frazioni e del capoluogo.

Domenica 8 novembre, le celebrazioni entreranno nel vivo nel capoluogo, secondo il seguente programma:

Ore 10.00 – Adunanza in piazza Caduti per la Libertà, presso il Municipio, accompagnata dalla Banda musicale “Mons. Calorio”. A seguire, corteo lungo via Vittorio Emanuele II e via Baldassarre della Mantica, fino a via Roma 41, dove si terrà lo scoprimento della lapide in ricordo degli ospiti religiosi, delle scuole, della Pretura e dei militari.

Ore 10.40 – Proseguimento del corteo lungo via Roma, via Cavour e via San Pietro.

Ore 11.00 – Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Pietro.

Ore 11.45 – Ripresa del corteo lungo via San Pietro e via Cavour, con arrivo in piazza Caduti per la Libertà, presso il Palazzo Civico, per la deposizione della corona d’alloro alla lapide dedicata ai Caduti partigiani, alle Vittime civili e ai Deportati di Cherasco. Il corteo proseguirà quindi lungo via Vittorio Emanuele II fino a piazza Nicola Vercellone, dove si svolgeranno l’alzabandiera, la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti e le allocuzioni ufficiali.

Il ricordo dei Caduti sarà condiviso anche nelle frazioni di Bricco de’ Faule, Cappellazzo, Roreto, San Bartolomeo, San Giovanni, Sarmassa e Veglia, dove la commemorazione avverrà attraverso le funzioni religiose nelle parrocchie e nei rispettivi cimiteri.

Alla cerimonia parteciperanno l’Amministrazione comunale con il Gonfalone, le autorità religiose, le Forze dell’Ordine, le Associazioni d’Arma e di Corpo, il Gruppo civico di Protezione civile, alcuni rappresentanti delle scuole dell’Istituto Comprensivo “Sebastiano Taricco”; l’invito alla cittadinanza .

La ricorrenza rappresenta un’importante occasione per rinnovare la memoria di chi ha dato la vita per il Paese, rendere omaggio alle Forze Armate e riaffermare i valori dell’unità nazionale, della libertà e della pace.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare alla commemorazione, per condividere un momento di ricordo e rendere omaggio ai Caduti.