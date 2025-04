In occasione dell’Adunata nazionale degli Alpini 2025, che si terrà a Biella il 9, 10 e 11 maggio, Regione Piemonte e Regione Lombardia, con gli assessori ai Trasporti Marco Gabusi e Franco Lucente, insieme all’Agenzia della Mobilità piemontese, hanno predisposto un importante potenziamento del servizio ferroviario.

Sarà così garantito un collegamento efficiente alle migliaia di visitatori attesi, rendendo l’evento ancora più accessibile e unico.

Un impegno concreto per la mobilità

L’Adunata nazionale degli Alpini rappresenta un momento di grande aggregazione e orgoglio per il Piemonte, e il potenziamento dei trasporti è stato pensato per facilitare gli spostamenti in sicurezza e con la massima efficienza.

In particolare, verranno attivate corse straordinarie e un orario speciale nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 maggio, con un’attenzione specifica alle fasce orarie di maggiore affluenza.

I dettagli

* Linea Novara-Biella: previsti 44 treni il sabato e 36 treni la domenica, con coincidenze per Milano.

* Linea Santhià-Biella: attivati 39 treni sia il sabato che la domenica, con coincidenze per Torino e ulteriori collegamenti diretti Biella-Torino via Santhià (3 corse il sabato, 4 la domenica).

* Collegamenti verso Milano e Torino nella notte di sabato: previste corse aggiuntive di treni RV Torino-Milano e relativo ampliamento del servizio della linea S6 del sistema suburbano milanese (in collaborazione con Regione Lombardia e Trenord).

Assistenza ai viaggiatori

Durante l’Adunata, il personale ferroviario presidierà le stazioni e le linee per garantire un servizio efficiente e la necessaria assistenza ai passeggeri.

“Abbiamo lavorato affinché questo importante evento possa essere vissuto al meglio da tutti coloro che parteciperanno – dichiara l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi – Il Piemonte è pronto ad accogliere gli Alpini con un servizio di trasporto potenziato, efficiente e sicuro, per rendere l’Adunata 2025 un’esperienza indimenticabile”.

“Sono particolarmente orgogliosa di questo sforzo organizzativo che permetterà a migliaia di persone di partecipare a un evento così significativo per il nostro territorio. Gli Alpini rappresentano un modello di solidarietà, dedizione e senso civico e le istituzioni stanno lavorando per garantire un servizio di trasporto che consenta di partecipare all’adunata in modo sostenibile”, commenta Cristina Bargero, presidente dell’Agenzia della Mobilità piemontese.

“Un potenziamento del servizio ferroviario che Trenord effettua in occasione di grandi eventi e che, in collaborazione con Regione Piemonte, abbiamo pensato di predisporre per l’Adunata nazionale degli Alpini, un orgoglio tutto nazionale – sottolinea Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia – Uno sforzo notevole per garantire una mobilità efficiente e in grado di rispondere alle esigenze di migliaia di persone che si muoveranno da tutta Italia per assistere ad una manifestazione dal forte richiamo. Il trasporto pubblico ferroviario permetterà ai cittadini di viaggiare in sicurezza”.