Si alza il sipario al Teatro Civico di Bosconero
Il Teatro Civico di Bosconero (To) riapre le porte al pubblico: venerdì 25 settembre verrà presentato il nuovo cartellone per la prima parte della Stagione Teatrale 2026/2027.
La rassegna – firmata dall’Officina dell’Arte – promette prosa, commedia e forti emozioni, confermandosi come uno dei centri culturali del Canavese grazie a un mix di talenti locali ed emergenti. Il debutto è fissato per sabato 3 ottobre con il noto Mario Zucca in “Tutte le donne della mia vita”.
Si prosegue sabato 10 ottobre con la brillante commedia “Ridi che ti s…passa” della Compagnia del Corso, mentre sabato 31 ottobre andrà in scena l’attesa Giallocomica del Commissario Agenore Pautasso dal titolo “Il fantasma di Bosconero” (con Roberta Wildmann e Marina Di Paola), incentrata su una misteriosa e seducente apparizione notturna in camicia da notte.
Il mese di novembre si aprirà sabato 7 con lo show di avanspettacolo e musica “Quando si fa Cabaret” della Compagnia Arteprima. Doppio appuntamento a fine mese: venerdì 20 novembre Riccardo Forneris festeggerà i suoi 40 anni di carriera da clown con la pièce comica “Il peggio di me” (biglietto speciale a 5 euro), mentre sabato 21 novembre il gruppo Melannurca porterà sul palco la commedia in tre atti “Un matrimonio in bianco”.
A dicembre spazio ai grandi classici: sabato 5 la compagnia “Sesta Quinta” interpreterà “La scuola delle mogli” di Molière. Il 12 dicembre sarà la volta del pioniere della risata canavesana Luca Moine con “50 anni di cabaret”.
Questa prima tranche si chiuderà sabato 26 dicembre (ore 17.00) con la commedia natalizia “Tutti meno uno” della Compagnia “Teatr-Rino”. Salvo eccezioni, gli spettacoli iniziano alle 21:00 con un biglietto d’ingresso a 10 euro. Info e prenotazioni al numero 3893126525.