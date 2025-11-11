“Questa storia sbagliata” di Antonella Caprio con Eugenio Gradabosco, Patrizia Pozzi. Consulente musicale Enrico Messina. Scenografa Patrizia Pozzi

“Questa storia sbagliata” prende spunto da un’esperienza a cui l’autrice assiste nel passato: voci, urla, il condominio che si affaccia al balcone per scoprire il tragico epilogo di un dramma vissuto fra le mura domestiche.

L’incredulità, lo strazio ma anche la voglia di conoscere meglio l’entità di quello che è un dramma sociale di vasta portata, diventano per Antonella Caprio motivo di approfondimento e di studio: non solo attenzione alla vittima, sentita e dovuta, ma anche al carnefice, prodotto “sbagliato” di una società che tanto giusta non è e che a ben vedere di questo prodotto è responsabile.

Attraverso il confronto con figure che di violenza si occupano, come il criminologo Antonio De Salvia, vengono indagate motivazioni, meccanismi, esperienze pregresse che spingono un uomo “normale” a diventare con la donna amata svilente, coercitivo, violento a tal punto da arrivare talvolta ad ucciderla. Violenza dalle molte sottili sfumature: psicologica, verbale, fisica; l’espressione di quella che forse è una devastante fragilità interiore che, in quanto tale, ha bisogno di esprimersi con durezza eccessiva nelle parole, nelle azioni, nei gesti.

Da qui il testo teatrale: lei donna “farfalla” che vorrebbe dischiudere le proprie ali e sentirsi libera, realizzata; che cerca la propria identità, il proprio valore nel giudizio di chi riesce ad attrarre col proprio sorriso, l’unica cosa bella che possiede; è il prototipo della donna timida, semplice “senza tanti grilli per la testa”, intelligente ma che sa stare al suo posto, una donna seria con cui costruire una famiglia.

Lui l’uomo “pioggia” affascinante, che ha le idee chiare, che sa quello che vuole dalla vita, che non ha mai dubbi o che forse non accetta di averne; l’uomo per cui la pioggia è fonte di vita ma anche bisogno di purificazione, di pulizia, di espiazione. L’uomo che è convinto di saper far felice una donna perché non le fa mancare nulla, perché le dà la possibilità di essere la sua regina.

L’incontro, l’amore, qualche stortura come la gelosia che si traduce in calci e pugni, il matrimonio, il figlio con il quale lei pensa di salvare tutto, lei che perde la propria identità, che si annulla e prova ad opporsi, lui che non capisce, non si capacita, si arrabbia, lei che prova ad andarsene, lui che si infuria, che fa quello che deve fare perché non ha altra scelta in fondo…perché questa è una storia sbagliata, come tante, come troppe.

C’è un mantra nel testo “Io volevo bene a mia moglie”, ripetuto da lui molte forse per convincere o convincersi di essere nel giusto, di aver agito per amore e quindi legittimamente. Perché tutto ciò che viene fatto per amore è cosa buona. O forse no?

Il “Piccolo Teatro Comico”

Costituito nel febbraio del 2002, è la continuazione di un progetto artistico e di una poetica teatrale iniziata precedentemente nel 1988 con uno stesso staff allora denominato “Canovaccio”.

Obiettivo artistico e di programmazione del “Piccolo Teatro Comico”: la rivalutazione del concetto teatro partendo dalla commedia e dal “classico” da proporre nella sua essenza primordiale, fino a performances di spettacolo eterogeneo dalla danza, al cabaret, al teatro multietnico e di genere, creando uno spazio organico, vivo che possa raggiungere un pubblico vario che viva lo spazio proponendo anch’esso idee e spettacoli per ogni fascia di età, status e cultura.

Il “Piccolo Teatro Comico” – Via Mombarcaro 99/B Torino zona Santa Rita

