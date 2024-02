La Regione Piemonte ha approvato con la DD 554/A2202A/2023 del 27/10/2023 la proposta progettuale denominata “Act Your Job. Cerchi Lavoro? Fatti trovare – Ci sono!” presentata dal Comune di Carmagnola, che intende promuovere attività che coinvolgano i giovani sul tema dell’accrescimento delle competenze, delle capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani.

Il bando prevede la selezione di 20 giovani in cerca di lavoro, di età compresa tra i 18 e 35 anni, di cui n. 10 titolari e n. 10 riserve, individuati nel territorio afferente al Centro Per l’Impiego di Moncalieri, ovvero residenti nei comuni di Carmagnola, Moncalieri, Nichelino, Vinovo, La Loggia, Candiolo, Trofarello, Carignano, Piobesi T.se, Lombriasco, Pancalieri, Villastellone, Osasio e Castagnole.

Le attività ricomprese nel progetto presentato dal Comune di Carmagnola sono le seguenti:

l’attivazione di un percorso laboratoriale denominato “Job Hub” rivolto a 10 giovani denominati “Job Player” con esigenze di incremento occupabilità e in fase di ricerca di lavoro, ed erogato da giovani facilitatori denominati “Job Coach” in 50 ore di attività; l’attivazione di un percorso in aziende selezionate denominato “Job Shadowing” rivolto a 10 giovani “Job Player”, della durata di 40 ore in un arco temporale massimo di 30 giorni.

I requisiti minimi richiesti consistono nell’avere una età tra i 18 e 35 anni non compiuti e trovarsi in condizione di ricerca di lavoro, avendo rilasciato la DID – Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l’impiego di Moncalieri.

Le attività prenderanno avvio dal mese di marzo 2024 e dovranno terminare entro il 30 ottobre 2024.

A ciascun Job Player titolare verrà riconosciuta una premialità di euro 600,00 a titolo di partecipazione a fronte della partecipazione di almeno il 75% delle ore previste dal percorso formativo.

I giovani interessati a candidarsi dovranno compilare il formulario presente al seguente link https://forms.office.com/e/TQDBFEE3Cpa partire dal 6 febbraio 2024 ore 9.00 ed entro le ore 23.59 del 22 febbraio 2024.

Il 1° marzo si svolgerà un incontro di presentazione che richiede la partecipazione obbligatoria dei candidati per la formalizzazione delle domande di partecipazione. Si svolgerà dalle ore 10:00 presso il Centro delle Competenze e sarà necessario esibire un documento di identità e, nel caso, il permesso di soggiorno.

L’Avviso Pubblico completo è pubblicato in www.comune.carmagnola.to.it, www.centrocompetenzecarmagnola.it e https://agenziapiemontelavoro.it

Per informazioni e/o supporto alla compilazione è possibile rivolgersi al Centro Competenze Carmagnola, Viale Garibaldi 27/29 – 10022 Carmagnola; Tel. 0119710196 – 3386250269; e-mail: info@centrocompetenzecarmagnola.it

Comune di Carmagnola