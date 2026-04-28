Museo Egizio, via libera alla proroga della Fondazione fino al 2064

Via libera alla proroga della durata della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino fino al 31 dicembre 2064. Dopo il parere favorevole all’unanimità della VI Commissione, il provvedimento è stato approvato oggi anche dall’Aula del Consiglio regionale del Piemonte.

La proposta di modifica dello statuto della Fondazione, presentata la scorsa settimana in Commissione – presieduta dal vicepresidente Daniele Sobrero – dall’assessore regionale alla Cultura Marina Chiarelli, si inserisce in un percorso già avviato a livello nazionale.

«Dopo il parere favorevole espresso dal Ministero della Cultura alla richiesta di proroga trentennale del Museo Egizio, il Museo si è attivato per richiedere alla Regione il medesimo allineamento rispetto alla scadenza attualmente prevista al 2034» dichiara Marina Chiarelli, assessore alla Cultura della Regione Piemonte.

«La proroga al 2064 rappresenta una prospettiva solida e coerente sotto il profilo finanziario, gestionale e programmatico – prosegue – soprattutto in relazione agli ammortamenti e alle garanzie che incidono sulla pianificazione economica di medio e lungo periodo, tenuto conto anche degli importanti interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione previsti».

L’approvazione definitiva in Aula rappresenta un passaggio importante per il consolidamento della governance e della programmazione di uno dei principali poli culturali italiani, rafforzandone la capacità di sviluppo nel lungo periodo.

«Ringraziamo il Consiglio regionale per la rapidità con cui ha esaminato il provvedimento e per il voto unanime, che conferma una condivisione ampia su una scelta strategica per il futuro del Museo Egizio e del sistema culturale piemontese» conclude Chiarelli.