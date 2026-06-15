Rai Torino, Sergio Bartoli presenta un’interpellanza in Consiglio regionale

Il consigliere regionale Sergio Bartoli (Lista Civica Cirio Presidente PML) ha presentato un’interpellanza rivolta alla Giunta regionale per conoscere quali iniziative intenda assumere la Regione Piemonte a tutela della presenza della Rai a Torino, a seguito dell’annunciata dismissione del Palazzo della Radio di via Verdi.

Attraverso l’interpellanza, Bartoli chiede alla Giunta regionale se abbia già avviato o intenda avviare interlocuzioni con i vertici Rai e con il Governo per scongiurare il rischio di un ridimensionamento del centro di produzione torinese e delle attività ad esso collegate.

«Parliamo di professionalità altamente qualificate, di produzioni culturali e di un indotto importante per il territorio. La Regione Piemonte deve farsi parte attiva nel confronto con l’azienda e con il Governo affinché ogni processo di riorganizzazione non si traduca in un indebolimento della presenza Rai in Piemonte, ma possa invece rappresentare un’occasione di rilancio e valorizzazione di un presidio storico per la nostra comunità», spiega Sergio Bartoli.

«La presenza della Rai a Torino non è soltanto una questione immobiliare – continua Bartoli – ma riguarda il futuro di un patrimonio culturale, professionale e produttivo che ha contribuito a fare della nostra città uno dei punti di riferimento del servizio pubblico radiotelevisivo italiano. È necessario che le istituzioni regionali seguano con attenzione questa vicenda e si attivino per garantire che Torino continui a svolgere un ruolo centrale all’interno della Rai».

L’atto prende le mosse, infatti, dalla decisione della Rai di inserire lo storico immobile torinese nel piano di valorizzazione e dismissione del proprio patrimonio immobiliare, una scelta che ha suscitato preoccupazione tra lavoratori, organizzazioni sindacali e rappresentanti del mondo della cultura. Il Palazzo della Radio rappresenta infatti uno dei luoghi simbolo della radiofonia italiana, mentre il Centro di Produzione Rai di Torino costituisce uno dei principali poli produttivi del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale, ospitando attività tecniche, produzioni culturali e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.