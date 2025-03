Dopo l’esordio vincente alla prima di campionato contro i Marines Lazio, seconda partita casalinga per i Giaguari Torino e seconda vittoria (20-7), questa volta contro le Aquile Ferrara.

Gli estensi si sono presentati a Torino privi del loro quarterback Allen, infortunatosi alla prima di campionato contro gli Skorpions, sostituito dal tedesco Salieu Ceesay. Con due allenamenti alle spalle, ovviamente l’apporto di Ceesay non è stato quello sperato, ed i Giaguari ne hanno approfittato intercettandolo ben cinque volte e piazzando sei sack totali, in una partita dai due volti.

Il primo tempo ha visto il quasi totale predominio dei torinesi, che in attacco hanno macinato yard e touchdown (uno a testa per il quarterback Lewandowski, il running back La Rocca ed il defensive back schierato all’occasione come ricevitore McCarthy, quest’ultimo su passaggio di Lewandowski, mentre le Aquile Ferrara sono sembrate in grossa difficoltà sin dall’inizio, quando Paolo Lazzaretto ha intercettato il primo lancio della partita di Ceesay.

Decisamente diversa, invece, la musica nel secondo tempo, quando le Aquile hanno preso coraggio impossessandosi del pallone su un fumble di Tenconi, senza però riuscire a concretizzare l’occasione. In realtà le Aquile hanno segnato due touchdown, uno verso la fine del primo tempo ed uno all’inizio del secondo, ma entrambe le segnature sono state annullate per dei falli e la difesa dei Giaguari è riuscita a mettere una pezza nei tentativi successivi.

Con le Aquile più determinate e concentrate, erano i Giaguari a commettere un errore dietro l’altro, commettendo fumble e lanciando intercetti in end zone che impedivano di rimpinguare il bottino di punti.

Le Aquile Ferrara, però, non sfruttavano praticamente mai i gentili regali egli avversari, riuscendo a varcare la linea di goal solamente una volta con una corsa del quarterback Ceesay.

Al resto ci pensava la difesa giallonera, che chiudeva tutte le porte, intercettando Ceesay e fermando il gioco di corsa di Ferrara, che alla fine della partita potrà contare su un totale di sole 14 yard guadagnate su terra.

In linea di massima una buona conferma per i Giaguari, che però dovranno stare attenti a non esagerare con la gestione della partita una volta guadagnato un buon vantaggio, perché quello che è sembrato oggi è proprio un eccesso di confidenza nel secondo tempo, per quanto riguarda il gioco d’attacco.

Fa molto ben sperare, però, che la difesa sia rimasta concentrata fino alla fine e non abbia sofferto più di tanto il continuo ritornare in campo.

Il coaching staff è già concentrato sulla preparazione della partita di domenica prossima, quando al Totta arriveranno gli Skorpions Varese, per la terza partita casalinga consecutiva.

Giaguari Torino – Aquile Ferrara 20-7

Le dichiarazioni dei protagonisti

Juha HAKALA – Defensive Coordinator:

Nel primo tempo abbiamo azzerato il loro attacco. Nel secondo tempo hanno fatto qualche aggiustamento, hanno sfruttato un po’ di più la parte centrale del campo, abbiamo concesso un big play ed improvvisamente sono rientrati in partita. È comunque stata una grande vittoria di squadra.

A volte l’attacco gioca bene, a volte gioca bene la difesa. Questa volta è stato il turno della difesa: cinque turnover e sei sack, per poco non ottenevamo uno shutout e non potrei essere più contento del lavoro fatto da questi ragazzi.

Preparare una partita senza sapere chi avrebbe giocato quarterback non è stato semplice, ma quando abbiamo saputo chi era abbiamo pensato che avrebbero giocato il loro attacco base, visto che avevano poco tempo per insegnare al loro QB il loro playbook, e così è stato, fortunatamente.

Ci aspettavamo molte corse e molti lanci profondi, e siamo stati bravi a difendere sia le corse che i lanci lunghi, sui quali siamo riusciti ad ottenere cinque intercetti: Paolo Lazzaretto, Daniele Latorraca ed i giovani che giocano nella secondaria difensiva sono davvero molto bravi.

Ora dobbiamo pensare agli Skorpions, e diversamente da questa partita, per preparare la quale abbiamo avuto due settimane, abbiamo solo sei giorni per mettere tutto a punto ed arrivare pronti a giocarcela contro Varese.

Daniele Latorraca – Defensive Back:

Siamo partiti molto gasati con l’intercetto alla prima azione e per tutto il primo tempo. Poi siamo rientrati nel secondo tempo e siamo forse andati un po’ giù in attacco con diversi errori. In difesa abbiamo continuato a tenere il ritmo alto e siamo arrivati all’obiettivo della vittoria finale.

Ci eravamo preparati bene sui lanci, e visto che il loro quarterback è arrivato solo giovedì abbiamo pensato che non avrebbero cambiato chissà che. Ed è stato proprio così, i concept sono rimasti gli stessi e quindi siamo riusciti a coprire bene soprattutto i lanci profondi ed a fare un’ottima partita.