Ritorno al cinema: la stagione AIACE in Piemonte

Arriva, con il nuovo anno, la seconda edizione di Ritorno al cinema, la rassegna con cui AIACE Torino rinnova il suo impegno ultratrentennale alla promozione dei film di qualità sul territorio regionale e al sostegno delle sale di provincia. Ideale prosecuzione della storica iniziativa del “Cinema diffuso”, espressione di un progetto triennale sostenuto dalla Regione Piemonte e mirato a incentivare la ripresa delle sale dopo il periodo pandemico, la rassegna si articola in un ampio cartellone plurimensile, che da febbraio proseguirà fino a giugno.

Gli appuntamenti decentrati coinvolgeranno quest’anno 15 sale del territorio piemontese, con una copertura di tutte le province della Regione, e, secondo la formula già adottata nella passata edizione, saranno differenziati per diversi tipi di pubblico: proiezioni mattutine per le scuole, riunite nell’iniziativa denominata “Compagni di cinema”, proiezioni pomeridiane per le famiglie, che vengono proposte nella sezione “Al cinema dopo la merenda”, e proiezioniserali perla cittadinanza,suddivise nelle sezioni “Orizzonte cinema”, aperta a tutto il pubblico, e “Generazione Z”, destinata in particolare ai più giovani.

«Lo scorso anno la rassegna nel suo insieme ha ottenuto riscontri molto positivi da parte di un pubblico sempre attento e partecipe: risultati che possono non solo consolidarsi in quest’edizione ma anche migliorare, sia per effetto del graduale “ritorno al cinema” registrato negli ultimi mesi a livello generale, sia per l’arricchimento della rassegna – affermano Cristina Colet ed Enrico Verra, rispettivamente responsabile della formazione e coordinatore di AIACE Torino. «Nell’edizione 2024 sono state infatti introdotte nuove iniziative che generalmente non sono facilmente organizzabili dai singoli cinema di provincia, ma che invece sono proponibili nel contesto di una circuitazione più ampia e che speriamo possano incuriosire e attrarre un numero ancora maggiore di spettatori».

Come nel 2023, “Ritorno al cinema” 2024 propone un’ampia e accurata selezione di film di qualità usciti nell’ultima stagione, con un occhio di riguardo al cinema nazionale e, quando possibile, alle produzioni realizzate nella regione (con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte), a cui ‒ novità di quest’anno ‒ si affiancano alcune proiezionispeciali di film muti, riuniti nell’inedita sezione “The sound of silence” e proposti con la sonorizzazione dal vivo di Supershock.

Il gruppo rock torinese ‒ che vanta ormai un’esperienza ultraventennale nell’ambito del movie-concert destinato a dare nuova voce ai grandi capolavori del passato e collaborazioni con svariati e importanti enti, festival, manifestazioni nazionali e internazionali ‒ accompagnerà in sala cinque proiezioni: Metropolis di Fritz Lang, Il viaggio nella luna di Georges Méliès ed Entr’acte di René Clair in abbinamento ad altri cortometraggi delle avanguardie storiche, La passione di Giovanna d’Arco di Carl Theodor Dreyer, Nosferatu il vampiro di Friedrich Murnau e Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiene.

Tra le altre novità del 2024 figura ilsostegno alla circuitazione regionale (le cui date saranno annunciate prossimamente e che coinvolgerà ulteriori cinema ampliando il numero di sale coinvolte) del film Fela.

Il mio dio vivente organizzata in concomitanza con l’uscita nazionale, a marzo. Frutto di un grande lavoro diricerca dimaterialisonori e documentari, il nuovo lungometraggio di Daniele Vicariricostruisce la storia di un giovane regista, Michele Avantario, che, negli anni 80, incontra Fela Kuti,rimane folgorato dal carisma del grande musicista e rivoluzionario nigeriano e da quel momento si dedica ossessivamente a un progetto inseguito per tutta la vita e mai realizzato: fare un film interpretato dallo stesso “Black President”, l’uomo destinato a cambiare la storia culturale e politica africana.

Le sale che aderiscono all’iniziativa Ritorno al cinema

Le 15 sale che, al momento, aderiscono all’iniziativa di “Ritorno al cinema”, a copertura di tutte le province della Regione, sono: Cinema Teatro Sociale di Valenza (AL), Sala Pastrone di Asti (AT), Cinema Giletti di Trivero Ponzone (BI), Cinema Lux di Busca (CN), Officine Lux di Centallo (CN), Cinema Teatro Iris di Dronero (CN), Cinema Multisala delle Langhe di Dogliani (CN), Cinema Magda Olivero di Saluzzo (CN), Cinema Aurora di Savigliano (CN), Cinema Araldo di Novara (NO), Cinema Elios di Carmagnola (TO), Cinema Jolly di Villastellone (TO), Cinema Sociale di Omegna (VCO), Cinema Lux di Borgosesia (VC), Cinema Sottoriva di Varallo (VC).