Un programma ricchissimo, quello della Notturna del 25 giugno sulla pista dell’Ippodromo di Vinovo. Ben nove le corse in programma, la prima delle quali alle 18:55, ma anche ben sei prove di qualifica dedicate ai puledri ma non solo. Nel programma spiccano soprattutto le due prove dedicate alle prestigiose “Breeders Course” dei tre anni.

“Breeders Course”

Si tratta di due selezioni, una maschile ed una femminile, in vista della finale prevista il 29 luglio sulla pista svedese di Jagersro, alla quale parteciperanno i primi due classificati di ogni selezione nazionale. Le “Breeders Course” sono un percorso internazionale accessibile solo previa “pre-iscrizione” da puledro per cavalli di due, tre e quattro anni, con un ricco montepremi finale. Una prova prestigiosa, nata per incentivare gli allevatori e i proprietari.

Nella selezione maschile il ruolo di favorito spetta a Gaber Gio, allievo di Alessandro Gocciadoro, anche se non sarà una passeggiata perché Gioiello Roc ha grande potenzialità e Santo Mollo cercherà di impensierire il più possibile il rivale, così come il ben piazzato Givenchy, anch’esso del team di Noceto con Andrea Guzzinati in sulky, forse però più adatto alla lunga distanza e Gold Man Fi con Marco Stefani, abituato a questi impegni.

Nelle Femmine nuovamente favorite le allieve dei Gocciadoro

Gilda Gio vincente all’ultima uscita facilmente sulla pista di Padova, e Gaga Lady che si era resa autrice di una vittoria spettacolare ad inizio maggio a Milano, in un’altra prova delle Breeders. In seguito però veniva ritirata a Solvalla. Garonne, della coppia Barelli-Gubellini, corre sempre bene ma nelle ultime tre è sempre seconda, mentre Girl Friend Bi, pupilla dei Biasuzzi, arrivata alle spalle di Gaga Lady a Milano, dopo non ha più raccolto nulla. Sempre per il team giallino emiliano presenta Guernica Lj con un buon numero di avvio.

Ma ci sono anche altri motivi di interesse come ad esempio il Premio Francia, nel quale fra i partecipanti troviamo nomi come Diamond Truppo e Eclissi Di Re Dr i favoriti insieme a Dakovo Mail in pole con Gubellini ma anche Delinda Lubi.

Da rivedere Desiderio D’Esi, non bene all’ultima ma capace se in forma di metterli tutti d’accordo. Nella corsa Gentlemen della serata invece Filippo Re, reduce da bella vittoria ad Albenga, il quale dovrà tenere d’occhio Faster Boy Ri, soggetto in buona forma con l’eccellente guida di Giovanni Bechis.

Come sempre ingresso gratuito. Prossimo appuntamento con il trotto a Vinovo mercoledì 2 luglio.