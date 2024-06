Prenderà il via domenica 9 giugno (ore 17.30) la seconda edizione di Asti Lirica con una speciale anteprima che vedrà in scena al Teatro Alfieri i finalisti del XXXII Premio Koliqi. Durante la serata, l’Opera Synphony Orchestra, guidata da chi ha primeggiato nella categoria dei direttori d’orchestra, accompagnerà i cantanti selezionati nell’esecuzione del migliore repertorio dell’opera italiana.

Biglietti disponibili alla cassa del Teatro Alfieri, aperta martedì e giovedì, dalle 10.00 alle 17.00 e il giorno della rappresentazione dalle 15.00 fino ad inizio spettacolo. Intero 40 euro, Ridotto 35 euro (abbonati stagione teatrale, possessori Kor Card e tessera plus Biblioteca Astense, allievi Istituto Verdi, under 25 e over 65). Per informazioni: tel. 0141 399057/399040

Il concerto dei finalisti del XXXII Premio Koliqi è organizzato dal Rotary club San Babila di Milano in collaborazione con il Rotary Club di Asti e il Comune di Asti. Il premio è rivolto a giovani cantanti lirici e direttori d’orchestra.

La commissione giudicatrice è presieduta da Massimo Marnati ed è composta dal baritono Roberto De Candia, dal musicista e didatta Loris Peverada, da Markus Laska dell’agenzia «Melos», nonché da Cristina Ferrari, sovrintendente e direttore artistico del Teatro Municipale di Piacenza, Andrea Sanguineti, General Musik Direktor dell’Aalto Theater di Essen, Giovanni Di Stefano, presidente e direttore artistico dell’Opera Giocosa di Savona; Renato Bonajuto, regista e direttore artistico di «Asti Lirica», Matteo Beltrami, direttore d’orchestra, e Alberto Bazzano, critico musicale della rivista «L’opera».

Asti Lirica si articola in 5 appuntamenti fra giugno e luglio che avranno luogo in diversi spazi della città.

Questo il programma della seconda edizione della rassegna Asti Lirica, che si pone l’ambizioso obbiettivo di avvicinare la musica classica ad un pubblico trasversale:

12 giugno ore 21,30 Il barbiere di Siviglia cortile del Palazzo del Michelerio

27 giugno ore 21.30 Gran concerto pucciniano Palazzo del Michelerio

3 luglio ore 21.00 Tra sospiri e furori d’amore Battistero

ore 22.15 Armonie celesti (coro polifonico) Battistero

4 luglio ore 21.00 Carmina burana Teatro Alfieri

7 luglio ore 21.00 La vedova allegra Teatro Alfieri

Asti Lirica si ispira ai tradizionali festival estivi dedicati a questo genere musicale. L’opera lirica è una delle più importanti tradizioni che hanno reso il patrimonio culturale italiano famoso nel mondo. Il cartellone di questa edizione si rivolge a un pubblico di melomani e appassionati, ma anche ai curiosi e a tutti colori i quali si vogliano avvicinare con curiosità per la prima volta a questo genere musicale.

E infatti, prima degli spettacoli principali, il critico musicale Alberto Bazzano introdurrà la serata con “L’opera in 5 minuti”, ovvero un breve momento divulgativo per raccontare al pubblico la trama e alcune curiosità sull’opera.