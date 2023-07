Tra le attrazioni di Torino, il Museo Egizio è certamente una di quelle che merita la maggiore attenzione da parte dei visitatori, e non solo tra gli appassionati di storia antica: più importante museo egizio al mondo dopo quello del Cairo fu infatti istituto all’inizio del XIX secolo accogliendo i reperti di proprietà di Casa Savoia e quelli di Bernardino Drovetti, celebre collezionista d’arte, i cui beni furono acquistati dal Re Carlo Felice.

Cosa vedere al Museo Egizio di Torino

Come risulta ben intuibile dall’introduzione del nostro odierno approfondimento, è molto difficile cercare di sintetizzare quali siano i principali motivi per cui valga la pena visitare il Museo Egizio di Torino durante la propria prima occasione sotto la Mole.

All’interno della struttura sono infatti presenti migliaia di reperti, e solamente una piccola parte di questi è attualmente esposta (per motivi di spazio, la stragrande maggioranza dei beni è custodita negli archivi).

Ad ogni modo, poco male. Pur con quale rinuncia, il Museo Egizio di Torino è oggi in grado di garantire a tutti i suoi numerosi visitatori uno scorcio molto approfondito della vita di questa antica civiltà. Giova ricordare, ad esempio, che tra i principali reperti che possono essere qui ammirati figurano la Tomba di Kha, che risale al periodo della XVIII dinastica, così come un ritratto postumo del re Amenofi I, o ancora il sarcofago antropoide di Butehamon.

Ancora, all’interno della sala che ospita lo statuario (peraltro, realizzata nel 2006 dal premio Oscar Dante Ferretti) è possibile ammirare decine di statue che mostrano alcuni dei più noti faraoni e divinità dell’antico Egitto, mentre poco più in là si può ammirare il Papiro di Torino, i rilievi di Djoseer e, ancora, il Papiro delle miniere d’oro, che rappresenta la mappa del sito minerario di Berenice Pancrisia.

Quando è aperto il Museo Egizio di Torino

Il Museo Egizio di Torino è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18.30, con la sola eccezione di lunedì, giorno in cui la struttura chiude anticipatamente alle 14.

Ricordiamo tuttavia ai nostri lettori che il Museo organizza frequenti aperture speciali, per conoscere le quali consigliamo di consultare il sito internet della struttura, all’inidirizzo museoegizio.it.

Quanto costano i biglietti per il Museo Egizio di Torino

Per entrare al Museo Egizio di Torino è necessario pagare un biglietto dal costo di 18 euro. Sono tuttavia previsti ticket ridotti a 15 euro per gli over 70 e per i giornalisti iscritti all’Ordine. Gli studenti delle scuole superiori di 15-18 anni e gli studenti universitari potranno invece accedere a un ticket dedicato dal costo di soli 3 euro, mentre i giovani di età compresa tra i 6 e i 14 anni pagheranno un ticket simbolico di 1 solo euro. Il Museo è gratuito per i bambini sotto i 5 anni, così come per il personale del Museo, per i disabili e i loro accompagnatori, per i titolari del Passaporto culturale, per i membri ICOM e per le persone nel giorno del loro compleanno.

Ricordiamo infine che è possibile acquistare un family ticket per due adulti e due minori al prezzo di 36 euro.