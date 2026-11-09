Doppio impegno casalingo per i Giaguari Torino, impegnati nei campionati giovanili, e doppia, netta affermazione sia per la Under 18 che per la Under 21, con quest’ultima che muove finalmente la classifica dopo due partite poco fortunate.

Inizi

scoppiettante per la Under 18 che nel pomeriggio si sbarazza dei Frogs Legnano, già battuti 28-0 a casa loro la scorsa settimana, con un sonante 60-0

Ritorna protagonista Riccardo Brancaleoni, rientrato dopo una settimana di stop per infortunio, che lancia ben 7 touchdown pass: 4 per Michele Orlando, 2 per Nicolò Cuccia e 1 per Riccardo Bolandin.

Completano le segnature un touchdown su corsa dello stesso Brancaleoni (più una trasformazione su corsa), uno di Gabriele Bortone e quattro trasformazioni su calcio di Edoardo Ghisio.

Nella seconda parte del pomeriggio è stato il momento della Coppa Italia. La formazione guidata da coach Ramler ha battuto i Bengals Brescia con un perentorio 47-6 frutto di una partita che è sempre stata saldamente in mano ai padroni di casa eccezion fatta per un momento nel finale di secondo quarto quando i Bengals hanno messo a segno un touchdown su punt bloccato e, immediatamente dopo, hanno intercettato il quarterback giallonero dando l’impressione di poter andare nuovamente a segno.

La difesa dei Giaguari ha ridato immediatamente il pallone al proprio attacco e da quel momento la partita non ha avuto più storia.

Quattro i touchdown pass lanciati dal quarterback Luca Bertuol, due per Matteo Luisetto e uno a testa per Simone Vallario e Sebastiano Mariuzzo. Due touchdown su corsa per Anthony Choupo ed uno per Bertuol. Cinque su otto al calcio di trasformazione per Mariuzzo.

Per il prossimo weekend, a riposo la Coppa Italia, saranno la Under 15 e la Under 18 a scendere in campo, la prima in casa contro i Blitz Ciriè sabato alle 14:30, La seconda sarà invece di scena a Parma domenica, con kickoff alle 16:30, in quella che si preannuncia come una vera partita spareggio per uno dei due posti disponibili per i playoff di Gennaio.