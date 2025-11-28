La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ritrova dopo otto stagioni San Giovanni in Marignano

Dici San Giovanni in Marignano e a Chieri subito il pensiero corre alle finali play-off dell’A2 che il 13 maggio 2018 regalarono la massima categoria al club biancoblù.

Ricordi indelebili per chi ha vissuto quei momenti. Otto stagioni dopo la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ritrova le romagnole da avversarie nella Serie A1 Tigotà. Per la dodicesima giornata Spirito e compagne saranno infatti impegnate domenica 30 novembre a Cervia contro l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Fischio d’inizio alle ore 17.

Questo penultimo turno del girone d’andata mette in palio tre punti molto importanti per entrambe le formazioni.

Le padrone di casa dopo un primo mese di noviziato in A1 hanno cambiato passo, con 7 punti nelle ultime cinque giornate sono tornate in corsa per la salvezza e sono a caccia di un altro risultato positivo per recuperare altro terreno sulle concorrenti.

Chieri, d’altra parte, col quinto posto in classifica alla peggio già sicuro al termine del girone d’andata, è impegnato in un testa a testa con Novara per conservare il quarto posto al giro di boa del campionato. Ora come ora, la certezza è conquistando sei punti nelle ultime due partite senza perdere più di un set saranno davanti alle gaudenziane per differenza set.

I sette precedenti in A2 fra i due club vedono San Giovanni in Marignano avanti per quattro successi a tre.

Tre gli ex: da un lato Anna Piovesan e il viceallenatore Emanuele Aime, dall’altro Anna Gray.

Schierata titolare a Budast nel vittorioso debutto in Coppa Cev, a fare il punto alla vigilia della trasferta è Halimatou Bah. La sua analisi parte proprio dalla prestazione in coppa: «Personalmente penso di poter dare di più in attacco e so di dover lavorare di più sulla ricezione. Il muro-difesa è stato buono, dobbiamo mantenere questo livello».

Sulla trasferta a Cervia la schiacciatrice transalpina mostra idee chiare:

«Penso che tutte le squadre di questo campionato non siano da prendere alla leggera e che faremo tutto il possibile per riuscire a portare a casa il massimo dei punti. Nella partita di Cev il coach ha fatto girare un po’ la squadra, questo permetterà ad alcune titolari di riposare per essere in forma domenica».

Halimatou Bah conclude con un bilancio personale di questi suoi primi mesi a Chieri:

«Mi sento abbastanza bene. All’inizio della stagione ero un po’ preoccupata, ma ora sto andando bene con le mie compagne di squadra e mi piacciono il club e le persone che ci circondano. E partita dopo partita sto imparando a conoscere un campionato molto diverso da quello francese».

Ufficio stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76