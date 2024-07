E’ già tempo di un’altra conferma per il mondo BEA e, soprattutto in questo caso, non potrebbe essere altrimenti: Aldo Monteleone sarà Team Manager della Prima Squadra chierese anche per la stagione 2024-2025.

Vera e propria istituzione della pallacanestro chierese, è un tassello fondamentale del Progetto BEA fin dalla sua nascita, dentro e fuori dal campo. Nel prezioso ruolo di Team Manager, metterà ancora le sue esperienze a disposizione della Prima Squadra della sua città, come ha sempre fatto nelle ultime sette stagioni sportive.

“Diciamo sempre che Aldo è la memoria storica del territorio perché è arrivato sul territorio prima del Progetto BEA – commenta il GM Salvatore Morena – Ha accresciuto la sua presenza e la sua rilevanza insieme al nostro Progetto. Anche quest’anno, sarà impegnato su due fronti fondamentali: gestione della Prima Squadra e del Pala Gialdo. Sappiamo che è sempre una risorsa utile e attiva, presente in ogni circostanza. E’ uno di famiglia per tutti i Leopardi“.

Le prime parole di Aldo Monteleone dopo la conferma con BEA:

Per me che vivo a Chieri da sempre, lavorare per la Prima Squadra della mia città fa molto piacere. Ho iniziato a giocare a Chieri da bambino, quando avevo dieci anni. Poi, ancora da giocatore, ho iniziato ad allenare e ho continuato a fare parte della dirigenza. Sono contento di proseguire l’esperienza anche nella nuova stagione sportiva.