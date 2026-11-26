Settima sfida del girone di andata per la Negrini CTE Acqui Terme. Al Palazzetto di Valenza arriverà la Campi Reali Cantù, formazione comasca retrocessa in A3 dopo tredici anni in A2.

La formazione acquese si presenta all’appuntamento con un secondo posto in classifica a quota 14 e un ciclo di cinque vittorie consecutive; l’unica sconfitta è arrivata all’esordio con la ErmGroup San Giustino, formazione con la quale condivide il punteggio in classifica. Davanti a loro c’è solo la Gabbiano Mantova, proveniente da sei vittorie piene e stabile a quota 18.

Cantù, invece, si trova subito dietro in classifica con dieci punti, frutto di tre vittorie e tre sconfitte, di cui due al tie-break. Per quel che riguarda il roster, non possono che saltare all’occhio i nomi di Andrea Argenta, opposto della Pallavolo La Bollente nella scorsa stagione, e del centrale Federico Mazza, ad Acqui due stagioni fa: due delle dodici new entry comasche rispetto alla scorsa annata.

La società lombarda, infatti, dopo la retrocessione ha deciso di presentarsi ai nastri di partenza del suo primo campionato di Serie A3 Credem Banca con un roster e uno staff tecnico completamente nuovi. In panchina siede Tommaso Invernici, affiancato da Massimo Redaelli, tornato dopo quattro anni come vice, e Marco Comi nel ruolo di terzo allenatore.

Rispetto al passato, l’organico è stato quasi del tutto rinnovato: gli unici elementi confermati sono lo schiacciatore Gabriele Pertoldi e il libero Tommaso Bianchi. Oltre al già citato Andrea Argenta, affiancato in reparto da Timoteo Diani, nel roster figura Matteo Bonomi, supportato in regia dal rientrante Francesco Gianotti.

Il reparto schiacciatori è completato dagli esperti Luca Romano e Luca Chiapello, insieme ad Andrea Emiliani. Al centro, oltre al rientrato capitano Federico Mazza, ci sono Riccardo Aretz, Simone Rigirozzo e Matteo Bigioni. Infine, le chiavi della retroguardia sono state affidate a Nicolò Hoffer.

L’inizio del match, come di consueto è alle ore 18:00 con diretta streaming sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.