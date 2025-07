È l’ultimo torneo della stagione regolare del PGA Tour e la posta in palio è alta. Dal 31 luglio al 3 agosto a Greensboro, nel North Carolina, andrà in scena il Wyndham Championship. In gara, tra i 156 concorrenti, ci sarà anche un azzurro: Matteo Manassero.

Sul percorso del Sedgefield Country Club la concorrenza sarà agguerrita per entrare tra i migliori 70 della FedEx Cup che prenderanno parte, dal 7 al 10 agosto a Memphis, al FedEx St. Jude Championship, primo di tre eventi dei PlayOffs. Nel field non ci sono solo 10 tra i Top 40 al mondo, ma anche tutti i giocatori dalla 60/a alla 109/a posizione nella FedEx Cup. Perché, se è vero che in 70 accederanno al primo evento postseason, è vero anche i “best” 100 della FedEx Cup, al termine dello Wyndham Championship, confermeranno la “carta” piena per la stagione 2025-2026.

Tra i più attesi della competizione ecco Keegan Bradley. Settimo nel world ranking, il 39enne di Woodstock (Vermont) dal 26 al 28 settembre prossimi a Farmingdale (New York) potrebbe recitare il doppio ruolo di capitano-giocatore degli Usa nella 45esima edizione della Ryder Cup. Quest’anno, Bradley, al 10° posto nella FedEx Cup, ha ottenuto cinque Top 10 in 17 gare disputate conquistando, peraltro, il Travelers Championship. Il vincitore della gara si assicurerà non solo 1.476.000 dollari (8.200.000 il montepremi complessivo) e 500 punti FedEx Cup, ma anche l’esenzione per partecipare, nel 2026, al The Sentry, THE PLAYERS Championship, Masters Tournament e PGA Championship.

Era dal 2007 (da quando è nata la FedEx Cup) che il Wyndham Championship non vantava un field di questo livello con 21 tra i migliori 50 al mondo e 22 tra i primi 50 nella FedEx Cup. Se l’inglese Aaron Rai difenderà il titolo conquistato nel 2024, gli americani Tony Finau, Rickie Fowler, Ben Griffin, Andrew Novak, Max Greyserman, Akshay Bhatia e Kurt Kitayama (reduce dall’exploit nel 3M Open) inseguiranno l’impresa. Con loro il giapponese Hideki Matsuyama, gli inglesi Matt Fitzpatrick e Harry Hall, lo scozzese Robert MacIntyre, il sudcoreano Sungjae Im, il neozelandese Ryan Fox, il danese Nicolai Hojgaard e l’australiano Adam Scott, runner up nel 2021 e 7° nel 2023.

Per Manassero (147° nella FedEx Cup), 32enne di Negrar di Valpolicella (Verona), dopo due tagli consecutivi in Europa nel Genesis Scottish Open e nel The Open (ultimo Major del 2025), una chance per confermare quanto di buono fatto vedere sul PGA Tour lo scorso giugno nel Canadian Open, chiuso al 6° posto dopo essere stato anche in testa al termine del terzo e penultimo round.

Il torneo in diretta su Discovery Plus ed Eurosport 2 – L’evento verrà trasmesso in diretta su Discovery Plus ed Eurosport 2 con collegamenti ai seguenti orari su entrambe le piattaforme: giovedì 31 luglio e venerdì 1 agosto, dalle ore 21 alle ore 24; sabato 2 e domenica 3, dalle ore 19 alle ore 24.

LPGA/LET: debutto Major per Alessandra Fanali

Un montepremi di 9.500.000 dollari (di cui 1.425.000 andranno alla campionessa), 144 concorrenti tra cui tutte le migliori 25 al mondo. E ancora: 11 past winner, 20 vincitrice stagionali sul LPGA Tour e 12 sul LET, la presenza in gara di Alessandra Fanali.

Promette spettacolo l’AIG Women’s Open, in programma dal 31 luglio al 3 agosto a Porthcawl, in Galles. Ultimo Major femminile del 2025, si disputerà al Royal Porthcawl Golf Club dove la neozelandese Lydia Ko, medaglia d’oro ai Giochi di Parigi, difenderà il titolo conquistato nel 2024. Con lei, tra le past winner, ecco pure Lilia Vu (2023), Ashleigh Buhai (2022), Anna Nordqvist (2021), Sophia Popov (2020), Hinako Shibuno (2019), Georgia Hall (2018), Ariya Jutanugarn (2016), Stacy Lewis (2013), Jiyai Shin (2012, 2008) e Yani Tseng (2011, 2010).

Tra le stelle della competizione, l’americana Nelly Korda, leader del Rolex Rankings. Grande attesa, inoltre, per Lottie Woad. La 21enne inglese, alla prima gara da proette, ha conquistato l’ISPS HANDA Women’s Scottish Open. Un successo arrivato dopo quello firmato (da amateur) nel KPMG Women’s Irish Open a cui ha fatto seguito un 3° posto nel The Amundi Evian Championship, il quarto Major in rosa.

Unica italiana in gara, la Fanali si prepara a fare il suo debutto assoluto in un Major. La 26enne di Alatri (Frosinone), con uno score di 69 (-2) colpi, si è classificata 4/a nella Final Qualifying disputata a Bridgen, sempre in Galles, vinta dalla canadese Anna Huang, staccando il pass per l’ambito evento. Il torneo, nato nel 1976 (a imporsi fu l’amateur inglese Jenny Lee Smith), negli anni è stato vinto da grandi interpreti della disciplina. Tra queste, Laura Davies (1986), Annika Sorenstam (2003) e Lorena Ochoa (2007).