Al via i festeggiamenti per i 25 anni di “Lanzo Città”

C’è una città che si prepara a raccontarsi. Lo farà attraverso la propria storia, i suoi simboli, le tradizioni popolari, la memoria civile e la partecipazione di un’intera comunità.

Dal 22 al 24 maggio, Lanzo Torinese aprirà ufficialmente le celebrazioni per il 25° anniversario del conferimento del titolo di Città e per il 50° anniversario della Medaglia d’Argento al Valor Militare, con un programma diffuso di appuntamenti che unirà istituzioni, scuole, associazioni, giovani e cittadini. «Non volevamo organizzare una semplice serie di eventi – sottolinea il sindaco Fabrizio Vottero – ma costruire occasioni capaci di tenere insieme la comunità, la sua memoria e il suo futuro.

Lanzo ha una storia profonda, fatta di identità, partecipazione e senso civico, ed è questo lo spirito con cui abbiamo pensato queste giornate».

Le celebrazioni prenderanno il via venerdì 22 maggio, alle 11, in piazza Rolle con “Costruiamo lo stemma”, iniziativa curata dagli allievi dell’Istituto Comprensivo di Lanzo.

In serata, alle 21, partirà invece dall’istituto superiore Federico Albert la Camminata per la Legalità “La mafia uccide, il silenzio pure”, che attraverserà la città fino a piazza Peradotto. L’iniziativa coinvolgerà studenti dell’istituto superiore e dell’istituto comprensivo, Consulta Giovani e Oratorio Don Bosco, con letture e riflessioni dedicate al tema della legalità e dell’impegno civile.

La giornata di sabato 23 maggio si aprirà alle 10 al Teatro Don Flecchia con il convegno “Solidali con l’umanità intera”, dedicato alla figura di Alessandro Galante Garrone, magistrato, partigiano, storico e cittadino onorario di Lanzo. Interverranno Paolo Borgna, Francesco Campobello e Domenico Scarpa, con la partecipazione di Giovanna Galante Garrone. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” – Istoreto.

Alle 17,30 il salone LanzoIncontra ospiterà il momento istituzionale per il 25° anniversario di Lanzo Città, alla presenza delle autorità civili e militari. Interverrà Michele Vietti, già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e presidente della Società Storica delle Valli di Lanzo.

Nel corso dell’evento sarà inaugurata la mostra “25 anni Lanzo Città – La storia di Lanzo Torinese nei secoli”, percorso espositivo dedicato alla storia cittadina.

La serata proseguirà alle 20,30 con “Lanzo, a spasso nel tempo”, spettacolo itinerante curato dall’associazione culturale e teatrale “I Retroscena”. I partecipanti, suddivisi in gruppi da 30 persone con partenze ogni 20 minuti dalla sala d’attesa di prima classe della stazione ferroviaria, in viale Martiri della Libertà 5, attraverseranno alcuni dei luoghi più significativi della città in un viaggio tra storia, racconti e memoria. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al LanzoIncontra alle ore 21:15. Le prenotazioni sono aperte presso l’Ufficio Turistico di Lanzo al numero telefonico 0123.30045 o scrivendo all’indirizzo e-mail utvallidilanzo@libero.it.

Accanto agli appuntamenti istituzionali e culturali, spazio anche alla tradizione della Cisrà, storica minestra di ceci simbolo della solidarietà lanzese. Per tutta la giornata di sabato sarà possibile assistere alla preparazione alla Casa dei Ceci di via Cottolengo.

Domenica 24 maggio alle 7,45 si terrà la benedizione della Cisrà, seguita dalla distribuzione alla popolazione. Sempre domenica tornerà anche lo “Scambio Verde”, iniziativa dedicata alla condivisione e allo scambio di piante, semi e talee sotto l’Ala Mercatale di piazza Allisio. L’appuntamento, a partecipazione libera e gratuita, vedrà la collaborazione di Ata – Associazione Tutela Ambiente, Adipa – Associazione Diffusione Piante tra Amatori e Asci – Associazione di Solidarietà per la Campagna Italiana.

Nel pomeriggio – alle 17,30 – sarà inaugurata all’ingresso del Parco Ponte del Diavolo la nuova scultura in ferro dell’artista lanzese Pietro Nicolò.

Alle 18, invece, piazza Peradotto ospiterà un flashmob curato dalle associazioni Dragonfly, Quadrifoglio Rosso e Resol Regys Danza, mentre dalle 19 spazio all’AperiLanzo25, organizzato dalla Consulta Giovani di Lanzo con dj set e musica dal vivo.

Tre giorni che intrecciano storia, cultura, memoria civile e partecipazione popolare, aprendo ufficialmente un anno di celebrazioni che accompagnerà Lanzo per tutto il 2026. «Vogliamo che queste iniziative diventino occasioni vere di incontro e condivisione – conclude il sindaco Vottero – perché una città non vive soltanto nei suoi luoghi e nei suoi anniversari, ma nelle persone che continuano ogni giorno a costruirla».