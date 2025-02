Under 17 Eccellenza: GRANTORINO travolge Omegna e vola in semifinale

GRANTORINO Basketball Draft sbanca il PalaCipir di Omegna, superando la Paffoni Fulgor Omegna con un netto 62-95 e chiudendo la serie dei quarti di finale del campionato Under 17 Eccellenza sul 2-0.

Una prestazione di grande maturità per i gialloblù, che dopo un primo quarto equilibrato hanno preso il controllo della partita con una difesa solida e transizioni offensive letali, ipotecando la vittoria nei due quarti centrali. Con questo successo, GRANTORINO accede alle semifinali in attesa di conoscere il prossimo avversario. Coach Ancona e il suo staff avranno ora qualche giorno per preparare al meglio il prossimo impegno e continuare il sogno verso la fase finale del campionato.

Per GRANTORINO, grande prova di Mancino, miglior marcatore con 27 punti, seguito da Milone (14) e Masola (9). Per Omegna, Kenfack è il migliore con 17 punti, seguito da Barbuto (14) e Fiorillo (11).

La gara

La partita inizia con un grande equilibrio tra le due squadre. Omegna parte forte, trovando buone soluzioni offensive, mentre GRANTORINO risponde con le iniziative di Mancino e Milone. I padroni di casa cercano di imporre il proprio ritmo, ma i gialloblù rimangono in scia e chiudono il primo parziale avanti di una sola lunghezza (20-21).

Nel secondo quarto inizia la fuga decisiva di GRANTORINO. La difesa alza l’intensità, concedendo solo 14 punti ai rossoverdi, mentre in attacco le transizioni rapide e la precisione al tiro scavano il primo solco importante. Mancino si conferma in serata di grazia, ben supportato da Masola e Milone. Il parziale manda le squadre all’intervallo con i gialloblù avanti 34-49.

Se c’era bisogno di un segnale di chiusura della partita, GRANTORINO lo manda con un terzo periodo devastante. La difesa continua a soffocare i tentativi offensivi di Omegna, che segna solo 9 punti nel quarto, mentre dall’altra parte del campo i gialloblù colpiscono ripetutamente con un gioco corale efficace. Mancino continua a trascinare i suoi, coadiuvato da Milone e Battaglio. Il parziale di 9-26 spezza definitivamente la gara, con GRANTORINO avanti 43-75 a dieci minuti dalla fine.

Con la partita ormai indirizzata, i gialloblù gestiscono il vantaggio senza abbassare l’intensità. Omegna prova con orgoglio a limitare il divario, ma GRANTORINO risponde colpo su colpo e chiude in scioltezza con un 19-20 di parziale che sigilla il punteggio finale sul 62-95.

Paffoni Fulgor Omegna – GRANTORINO Basketball Draft 62-95

Parziali (20-21, 14-28, 9-26, 19-20)

Paffoni Fulgor Omegna: Caramelli 9, Barbuto 14, Ferrari 2, Spagnolo, Sitran 3, Ferazzi 2, Pastore 2, Meschia, Fiorillo 11, Gabella 2, Sesone, Kenfack 17.

GRANTORINO Basketball Draft: Battaglio 8, Bertaina 8, Dal Cero 5, Lunardi 5, Losito 2, Tonon 6, Giglio 5, Masola 9, Ventigeno 2, Milone 14, Stuerdo 4, Mancino 27. All. Ancona. Ass. Trovato. Ass. Lepore.