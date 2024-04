6° Edizione della Maratona lungo la Via Francigena in Valle di Susa

Dopo il successo delle scorse edizioni, ASD Iride di Rivoli anche quest’anno sta lavorando per l’organizzazione della Maratona lungo la via Francigena Piemontese che, partendo da Avigliana, arriverà a Susa percorrendo i punti più caratteristici della Valle di Susa con la scelta di passaggio alla Sacra di San Michele lungo il sentiero 502 – Antica Mulattiera da Sant’Ambrogio di Torino.

Turismo lento lungo la via Francigena: per camminare alla scoperta del territorio

Camminare, procedendo lentamente e ammirando paesaggi unici della Valle di Susa: è questo l’obiettivo della Maratona lungo la via Francigena Piemontese, conosciuta come Francigena Marathon in Val di Susa, che ogni anno offre ai partecipanti l’opportunità di assaporare l’anima di questa terra attraverso il cammino dolce.

La camminata ludico-motoria non competitiva, giunta alla 6°edizione, si svolgerà Domenica 15 Settembre 2024 con partenza da Avigliana, città medievale dei 2 laghi, passaggio dalla Sacra di San Michele, monumento simbolo della Regione Piemontese e arrivo nel centro della città di Susa, entrambi borghi Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano.

Le iscrizioni sono in corso e la chiusura delle iscrizioni è prevista il 20 luglio 2024 o al raggiungimento dei 3000 iscritti.

Quota Iscrizione:

MARATHON COMPLETA e EASY MARATHON: € 25 – Navetta opzionale + € 5

HALF MARATHON (Nuovo Percorso): € 20 – Navetta opzionale + € 5

SACRA di SAN MICHELE MARATHON: € 20 -Rientro con trasporto pubblico turistico tramite Navetta Sacra di San Michele-Avigliana Costo del biglietto: € 2,40 corsa singola. Il biglietto è acquistabile direttamente sul bus.

Per iscrizioni di gruppo: Ogni 9 paganti consecutivi stesso percorso, 1 Buono iscrizione OMAGGIO della manifestazione

Come iscriversi

Il sito al quale accedere per effettuare l’iscrizione individuale e per gruppi da 5 persone è: https://www.viafrancigenamarathonvaldisusa.it

Nuovo percorso per l’Half Marathon Sant’Antonino di Susa-Susa

Anche quest’anno sono previsti più percorsi, con e senza il passaggio dalla Sacra di San Michele.

Ecco i percorsi in dettaglio:

MARATHON: Avigliana – Susa km 45 ca (con passaggio dalla Sacra di San Michele lungo il sentiero 502 Via Crucis da Sant’Ambrogio di Torino); dislivello 1400 D+

EASY MARATHON: Avigliana – Susa km 40 ca; dislivello 800 D+ (senza passaggio Sacra di San Michele)

HALF MARATHON: Sant’Antonino di Susa – Susa km 25 ca; dislivello 800 D+ (Nuovo percorso)

SACRA di SAN MICHELE MARATHON: Avigliana – Sacra di San Michele km 10 ca; lungo il sentiero 502 Antica mulattiera da Sant’Ambrogio di Torino; dislivello 600 D+

Come gli anni scorsi sarà possibile scegliere il tragitto Easy senza passaggio dalla Sacra di San Michele per il percorso completo.

Novità 2024: Dopo 5 edizioni in cui la mezza maratona camminata è stata da Avigliana a Villar Focchiardo quest’anno il cammino è stato diversificato, dando la possibilità di fare la HALF MARATHON da Sant’Antonino di Susa a Susa ovvero il percorso alto non ancora fatto da molti camminatori della FMV.

Il percorso della Sacra di San Michele Marathon partirà da Avigliana passando da Sant’Ambrogio di Susa lungo il sentiero 502- Via Crucis verso la Sacra di San Michele.

Per il resto, il percorso si svolgerà su sentieri, strade bianche ed asfaltate e seguirà in parte il cammino ufficiale della Via Francigena piemontese tra Avigliana e Susa. Le varianti inserite dall’organizzazione hanno lo scopo di garantire maggior sicurezza possibile ai partecipanti evitando il più possibile l’attraversamento e/o la percorrenza di strade ad alta densità di traffico.

La FMV è aperta a tutti e sarà da percorrere rigorosamente camminando ed in modalità non competitiva, cioè senza correre per poter gustare al meglio la bellezza che l’itinerario offre.

Il percorso sarà sotto il controllo della Protezione Civile e delle varie Associazioni che presidieranno l’intero tracciato. Polizia locale, Forze dell’ordine e Pro Loco controlleranno i passaggi nei centri abitati. I Volontari saranno presenti sul percorso a supporto dei partecipanti e per la gestione dei vari punti ristoro che saranno dislocati lungo tutto il percorso. Nel sito sono riportati i dettagli del percorso con la traccia scaricabile, il regolamento e tutti i dettagli riferiti al ritiro dei riconoscimenti individuali, ai trasporti, ai ristori, all’assistenza e dove dormire in valle.

Un evento partecipato dalla comunità, condiviso nel territorio e sostenibile

Possiamo considerare questo un evento partecipato che vede di anno in anno la collaborazione tra le amministrazioni, le associazioni locali e operatori del territorio, oltre che il lavoro dei molti volontari.

Da sempre unisce la conoscenza del territorio in modo sano e sostenibile, coinvolgendo ogni anno circa 3000 partecipanti.

Sostenibile perché l’organizzazione si impegna a minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente limitando l’utilizzo di plastica, fornendo in ogni ristoro punto di ricarica d’acqua, tramite la raccolta differenziata e diminuzione dei rifiuti. Inoltre, è un evento attento alla mobilità sostenibile in quanto ogni luogo di partenza potrà essere raggiunto attraverso la linea ferroviaria limitando l’uso dell’auto.