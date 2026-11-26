Sono le parole di Monica Tania, di Grugliasco, caregiver della madre di 94 anni che necessita di assistenza continua. Monica partecipa a “Sintonia di Voci”, il percorso di musicoterapia promosso dall’Asl TO3 in coprogettazione con l’Associazione Seven Arts aps di Torino e dedicato alle persone che assistono familiari con decadimento cognitivo e demenza.

«Ho sempre sentito la musica e cantato dentro di me. Questo percorso mi ha permesso di tirare fuori queste canzoni che avevo dentro. Credo che iniziative come questa siano molto importanti per noi caregiver. Quando cantiamo e siamo lì e ci confrontiamo emerge qualcosa di molto personale, che nella vita quotidiana spesso non riusciamo ad esprimere. Noi caregiver abbiamo bisogno anche di questo: di uno spazio in cui prenderci cura di noi stessi».

L’iniziativa nasce dal lavoro che l’Azienda sanitaria porta avanti da tempo sul territorio a fianco dei caregiver, attraverso momenti di informazione, confronto e sostegno, ed in particolare dall’esperienza delle “Scuole per caregiver”, una serie di incontri organizzati sul territorio grazie alla collaborazione fra Distretti, servizio di Psicologia e Promozione della Salute.

I temi affrontati sono concreti e di grande utilità per i familiari: dai disturbi neurocognitivi e il loro riconoscimento, all’accesso ai servizi sanitari e territoriali, dal ruolo dell’Unità di Valutazione Geriatrica e del Punto Unico di Accesso fino alle opportunità offerte dai Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze, dai servizi specialistici e dalle realtà di supporto presenti sul territorio.

Proprio dall’ascolto dei bisogni emersi durante questi percorsi è nata “Sintonia di Voci”, proposta dedicata alla musicoterapia come strumento di rigenerazione, sostegno e sollievo.

L’iniziativa prevede dieci incontri gratuiti da venerdì scorso, 20 novembre, fino al 16 aprile 2027 e sono rivolti a gruppi di circa 10-12 partecipanti. Gli appuntamenti si svolgono a Grugliasco, nella sede della Promozione della Salute dell’Asl TO3, principale promotrice del progetto, con l’obiettivo di valutarne una possibile diffusione su altri ambiti territoriali.

Gli incontri, che non richiedono particolari competenze musicali o vocali, sono condotti da professionisti esterni appositamente formati nell’ambito della musicoterapia e delle tecniche vocali.

Attraverso l’ascolto musicale, la voce e le attività espressive, i partecipanti hanno la possibilità di condividere emozioni, alleggerire il carico emotivo legato all’assistenza e ritagliarsi un momento di attenzione rivolta a se stessi.

Il progetto rappresenta l’evoluzione delle precedenti esperienze che, accompagnate da una fase di valutazione e di ricerca, hanno evidenziato riscontri positivi sia sotto il profilo del benessere percepito sia come occasione di confronto e condivisione tra persone che vivono situazioni simili.

«I caregiver svolgono ogni giorno un compito fondamentale per il benessere dei loro familiari e per l’intero sistema di cura – spiega il Direttore Generale dell’Asl TO3 Giovanni La Valle – Per questo riteniamo fondamentale dedicare loro attenzione, ascolto e opportunità concrete di accompagnamento. Prendersi cura di chi si prende cura degli altri significa rafforzare una rete indispensabile per la qualità di vita delle persone più fragili e delle loro famiglie».

«Una sanità realmente vicina alle persone deve saper guardare non soltanto ai bisogni di salute dei pazienti, ma anche a quelli di chi, ogni giorno, si prende cura di loro – sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi – I caregiver rappresentano una risorsa preziosa per la nostra comunità e spesso, nel dedicarsi ai propri familiari, finiscono per mettere in secondo piano il proprio benessere. Il progetto dell’Asl TO3 è un bell’esempio di come dall’ascolto dei bisogni del territorio possano nascere risposte innovative e concrete. Ringrazio tutti i professionisti coinvolti in questa iniziativa, che contribuisce a rendere la nostra sanità sempre più attenta alla persona e alla sua dimensione familiare».